Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Zverev streaming video, orario (tennis)

Al Roland Garros 2019 è arrivato il momento di vivere gli ottavi di finale: lunedì 3 giugno i match iniziano alle ore 11:00 e ci sarà anche il nostro Fabio Fognini, impegnato nel tentativo di regalarsi un ulteriore avvicinamento a quello che sarebbe un grande traguardo, ovvero la finale. Dopo aver concesso un set a testa a Federico Delbonis e Roberto Bautista Agut, sostanzialmente dominando i suoi match, il sanremese affronta oggi Alexander Zverev: il tedesco è testa di serie numero 5 e ha grandi possibilità, ma negli Slam deve ancora fare il salto di qualità e ha già avuto grandi battaglie in questo torneo, ultima quella di sabato contro Dusan Lajovic. Dunque per Fognini la partita è ostica ma non certo impossibile; anzi, la sensazione è che in questo contesto sia comunque lui a partire favorito. Vedremo poi in campo anche Novak Djokovic, che affronta un Jan-Lennard Struff in crescita costante soprattutto su questa superficie, e nuovamente Juan Martin Del Potro che giocherà contro il giovane russo Karen Khachanov; nella giornata odierna del Roland Garros 2019 promette spettacolo la sfida tra Dominic Thiem, finalista dello scorso anno, e Gael Monfils.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2019

La diretta tv del Roland Garros 2019 è affidata a Eurosport ed Eurosport 2: il secondo canale, disponibile solo al 211 del decoder di Sky, sarà sintonizzato per tutto il giorno mentre su Eurosport verrà lasciata la linea, nel pomeriggio, al Giro d’Italia. Come sempre potrete seguire le sfide di questo torneo anche in diretta streaming video, abbonandovi alla piattaforma Eurosport Player e usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROLAND GARROS 2019: I MATCH FEMMINILI

Lunedì al Roland Garros 2019 si completano anche le sfide degli ottavi femminili: il tabellone ha perso la numero 1 Naomi Osaka, battuta dalla sempre più concreta Katerina Siniakova che adesso ha una grande occasione, anche se gioca contro una Madison Keys che sulla terra ha già ottenuto ottimi risultati, per esempio la finale di Roma. Da questa parte del main draw ci sono grandi sorprese, e c’è spazio per le giovani: la classe 2001 Amanda Anisimova guida il gruppo delle teenager e affronta Aliona Bolsova che forse è la giocatrice che aveva meno chance di arrivare fino a qui. Sofia Kenin, che ha eliminato Serena Williams, ha adesso in Ashleigh Barty la sua prossima avversaria; per la polacca Iga Swiatek invece la sfida più complicata di tutte, quella contro Simona Halep che inevitabilmente è la grande favorita per arrivare in finale in questa metà del tabellone, e che può dunque confermare il titolo vinto lo scorso anno. Le partite del lunedì al Roland Garros 2019 stanno per iniziare: non ci resta che stare a vedere quello che succederà e quali saranno i giocatori che riusciranno a proseguire nel torneo dello Slam a Parigi, raggiungendo i quarti di finale…



