Diretta Roland Garros 2020/ Berrettini Altmaier streaming video tv e orario

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: AVANTI CON BERRETTINI ALTMAIER!

La diretta del Roland Garros 2020 continua naturalmente anche oggi, sabato 3 ottobre: in programma ci sono le partite della seconda metà del terzo turno, che era cominciato ieri con una vera e propria “abbuffata” di tennisti italiani. Oggi invece, in ottica nazionale, potremo concentrare tutta la nostra attenzione su Berrettini Altmaier, la partita che vedrà il nostro Matteo Berrettini sfidare la sorpresa tedesca Daniel Altmaier, che nel turno precedente ha eliminato a sorpresa il suo connazionale Struff e adesso cercherà l’imporesa contro l’azzurro. In base al ranking Atp, non ci dovrebbe essere storia: numero 8 per Matteo Berrettini, mentre Altmaier è solamente il numero 186 della classifica mondiale. Per il tennista romano è un abbinamento sulla carta più che favorevole, con il dovere di cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi: come al solito si giocherà fin dalle ore 11.00 del mattino, per un’altra giornata molto intensa della diretta Roland Garros 2020.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2020 è come sempre disponibile sui due canali di Eurosport, solo quello principale sarà disponibile anche sul digitale terrestre mentre l’altro necessita di un abbonamento alla televisione satellitare, e poi i clienti lo troveranno al numero 211 del decoder. Per seguire le partite dello Slam di Parigi in diretta streaming video bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player, mentre il sito ufficiale www.rolandgarros.com fornirà tutte le informazioni utili sul torneo, come le statistiche dei giocatori e i contenuti multimediali dalle interviste agli highlights.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: RISULTATI E CONTESTO

In sede di presentazione della diretta Roland Garros 2020 bisogna citare come minimo anche l’impegno che attende Novak Djokovic. Il serbo battendo Berankis nel turno precedente ha ottenuto la sua vittoria numero 70 in carriera all’Open di Francia, proprio come Roger Federer, che oggi dovrebbe superare perché Nole è logicamente favoritissimo contro il colombiano Galan, lucky loser capace di superare poi ben due turni del tabellone principale. Tornando a Berrettini Altmaier, fatte le debite proporzioni anche in questo caso c’è un favorito d’obbligo e un record da superare. Matteo infatti al Roland Garros come migliore risultato vanta il terzo turno raggiunto nel 2018, quando fu eliminato da Dominic Thiem: oggi è certamente lecito puntare più in grande, magari riducendo gli alti e bassi che ha mostrato due sere fa contro il sudafricano Harris, partita forse condizionata dalla lunghissima attesa causata dalla precedente “maratona” tra Carballes e Shapovalov, clamorosamente eliminato dallo spagnolo. Il Berrettini visto negli ultimi due set comunque non dovrebbe avere problemi oggi: andrà tutto come speriamo?



