Diretta Roland Garros 2020/ Djokovic Khachanov streaming video tv, orario match

Al Roland Garros 2020 è arrivato il momento di completare gli ottavi di finale: è lunedì 5 ottobre e purtroppo in queste due parti dei tabelloni non sono rimasti italiani in corsa. La grande speranza era Matteo Berrettini, che però si è sorprendentemente fatto battere dal tedesco Daniel Altmaier; il quale è diventato solo il quarto giocatore, nel nuovo millennio, a raggiungere il quarto turno di questo Slam da esordiente. I motivi di interesse comunque non mancano: c’è il numero 1 Novak Djokovic che va a caccia del Major numero 18 e se la vedrà con il russo Karen Khachanov, mentre il connazionale di quest’ultimo Andrey Rublev sembra finalmente arrivato su livelli costanti ma deve affrontare un avversario tosto come Marton Fucsovics, primo ungherese agli ottavi da oltre 30 anni e che al primo turno ha eliminato Daniil Medvedev. Vedremo all’opera anche Stefano Tsitsipas, il quale dopo la grande paura all’esordio – contro Alex De Minaur – sfida un redivivo Grigor Dimitrov: nella diretta del Roland Garros 2020 per le partite di oggi sarà interessante vedere se il bulgaro possa fare un altro salto di qualità o sarà costretto a fermarsi in anticipo.

Nel presentare la diretta del Roland Garros 2020 bisogna anche parlare del tabellone femminile: nella parte bassa sono rimaste in corsa cinque giocatrici che non fanno parte del seeding, tra queste potevamo magari aspettarcene tre mentre Fiona Ferro e Paula Badosa, che sono anche giovani, rappresentano delle grandi sorprese. Se la vedranno idealmente con le favorite: la numero 1 resta Sofia Kenin che ha vinto gli Australian Open a gennaio e sembra la più pronta sulla dura e fredda terra rossa di Parigi, perché va ricordato che anche il contesto vuole la sua parte ed è importante nel definire i rapporti di forza. Petra Kvitova si può considerare la veterana del gruppo che però non raggiungeva gli ottavi del Roland Garros da cinque anni, e che negli Slam a parte le due straordinarie vittorie a Wimbledon non ha mai combinato tantissimo. Infine c’è Ons Jabeur, che ha portato la Tunisia del tennis a un livello mai esplorato in passato: dopo aver eliminato Aryna Sabalenka (testa di serie numero 8) è pronta a giocarsela con Danielle Collins, in un match tecnicamente alla pari ma con la Jabeur che forse su questa superficie può avere qualcosa in più. Per il resto si tratta solo di giocare e capire quello che succederà sui campi del Roland Garros 2020…



