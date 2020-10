Diretta Roland Garros 2020/ Streaming video tv: ecco le semifinali maschili! (tennis)

ROLAND GARROS 2020: OGGI A PARIGI DJOKOVIC-TSITSIPAS E SCHWARTZMAN-NADAL

Le semifinali maschili del Roland Garros 2020 prendono il via alle ore 14:50 di venerdì 9 ottobre: un grande spettacolo, troviamo infatti due dei Big Three che non hanno alcuna intenzione di abdicare e due nati negli anni Novanta ma già appartenenti a generazioni diverse, che sperano di replicare quanto fatto da Dominic Thiem agli Us Open. L’austriaco, semifinalista nelle ultime quattro edizioni e finalista nelle ultime due, ha lasciato strada dopo una battaglia di oltre cinque ore: decisamente più morbidi gli impegni degli altri tre protagonisti di oggi, dunque Djokovic Tsitsipas e Schwartzman Nadal sono le due semifinali del Roland Garros 2020. Chiaro il pronostico, e non potrebbe che essere così: sulla carta, si va verso l’ennesima finale Slam tra i primi due giocatori Atp ma i due sfidanti hanno più di un motivo per avere fiducia e ottimismo, e aspettando la diretta delle partite di oggi proveremo a spiegare il perché. Tuffiamoci dunque nella grande atmosfera delle semifinali del Roland Garros 2020, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: LE SEMIFINALI MASCHILI

Il Roland Garros 2020 spalanca le porte sulle semifinali maschili: Rafa Nadal va a caccia del titolo numero 13 sulla terra di Parigi e ha la grande occasione di agganciare Roger Federer a quota 20 Slam, dall’altra parte arriva un Novak Djokovic che quest’anno non ha ancora perso sul campo e allora la grande domanda resta sempre la stessa. Gli Us Open sono stati vinti da Dominic Thiem, primo nato nei Novanta a sollevare il trofeo di uno Slam, ma Nadal non c’era e Djokovic è stato squalificato nel corso di un primo set agli ottavi: in condizioni normali, i giocatori delle generazioni seguenti dovranno ancora pagare dazio a questi campionissimi? Possibile, ma Diego Schwartzman ha battuto Rafa nel loro ultimo incrocio e sta giocando divinamente sulla terra, una dimensione sulla quale si esprime al meglio: lo ha dimostrato schiantando le speranze di Thiem in un’epica battaglia ai cinque set, e sembra pronto a fare il salto di qualità. Poi c’è Stefanos Tsitsipas, un signore che ha già vinto le Atp Finals e giocato due finali nei Masters 1000, e che dopo aver rimontato da 0-2 contro Jaume Munar, al primo turno del Roland Garros 2020, ha giocato senza il minimo timore e difetto demolendo qualunque avversario gli si sia parato di fronte. Ecco perché i due outsider possono farcela: una finale tra Tsitsipas e Schwartzman sarebbe sorprendente ma non così eccezionale nemmeno per le premesse, il punto è che dall’altra parte della rete il greco e l’argentino hanno due dei migliori giocatori della storia…



