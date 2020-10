Diretta Roland Garros 2020/ Streaming video tv, oggi i quarti di finale: orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: QUARTI DI FINALE A PARIGI!

Il Roland Garros 2020 apre le sue porte a mercoledì 7 ottobre: si completano i quarti di finale, siamo dunque nella parte alta del tabellone maschile e in quella bassa del femminile. Non sono mancate le sorprese, come sempre quando si parla dello Slam di Parigi: in particolare quest’anno le condizioni climatiche di un torneo disputato in ottobre, cioè in autunno, ha reso i campi decisamente più pesanti e creato situazioni diverse rispetto al solito. Già in generale comunque questo appuntamento ha sempre portato giocatori anche insospettabili ad arrivare in profondità; da questo punto di vista non possiamo considerare frutto del contesto attuale il quarto di finale centrato da Laura Siegemund, una veterana del circuito che peraltro non ha avuto nemmeno un tabellone ostico e che a 32 anni raggiunge la Top 8 di uno Slam per la prima volta in carriera. In campo maschile invece avremo uno spettacolare quarto tra due rappresentanti della NextGen come Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas: sarà molto bello averne uno in semifinale comunque andrà, mentre la certezza si chiama sempre Novak Djokovic che, storia nella storia, ritrova quel Pablo Carreno Busta contro il quale ha ufficialmente perso l’unico match della stagione, a causa dell’ormai celebre squalifica agli Us Open. Vedremo quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2020, intanto però possiamo fare qualche considerazione su quello che potremmo aspettarci.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene trasmessa come sempre su Eurosport, il canale cui tutti avranno accesso dal digitale terrestre ma che si può selezionare anche sul satellite. In assenza di un televisore i match del torneo dello Slam potranno essere seguiti in diretta streaming video tramite l’applicazione Eurosport Player, per la quale è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento; sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete inoltre tutte le informazioni utili, dai contenuti multimediali alle statistiche dei giocatori impegnati nel torneo.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Anche Sofia Kenin giocherà i quarti del Roland Garros 2020: finora tra le giovani della nuova generazione che si sono affacciate al circuito solo Naomi Osaka ha mostrato continuità vincendo tre Slam, le altre si sono perse tra infortuni (Belinda Bencic, poi tornata in auge, e Bianca Andreescu scomparsa di fatto dopo aver vinto gli Us Open) o crisi di risultati (Jelena Ostapenko, che ha avuto una buona corsa in questo torneo che ha vinto tre anni fa). La statunitense, che ha trionfato agli ultimi Australian Open, non è stata straordinaria negli appuntamenti che sono seguiti (a Roma ha incassato uno 0-6 0-6 da Victoria Azarenka) ma qui a Parigi ha saputo riprendersi fino a raggiungere il quinto turno, a dire il vero senza mai dover giocare partite di primissimo livello ma sapendo mantenere lo status di favorita in ogni match (si veda la rimonta operata su Fiona Ferro lunedì sera), il che già non è poco nel contesto del tennis femminile. Petra Kvitova può rappresentare una sorpresa considerando che sulla terra non ha mai avuto risultati splendidi e infatti al Roland Garros aveva giocato solo una semifinale otto anni fa; per quanto riguarda Novak Djokovic, è il suo quattordicesimo quarto qui (come Rafa Nadal) e cercherà di arrivare per la decima volta in semifinale, al netto delle nuove leve che avanzano il grande favorito per il titolo resta lui, ma stavolta il serbo rischia davvero contro i giovani che sembrano aver fatto il salto di qualità dal punto di vista mentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA