Diretta Roland Garros 2020/ Streaming video tv, oggi le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS: A PARIGI LE SEMIFINALI

Giovedì 8 ottobre il Roland Garros 2020 apre la porta alle semifinali femminili: purtroppo non troveremo in campo Martina Trevisan, la straordinaria fiorentina che lungo il percorso ha eliminato ottime avversarie come Cori Gauff, Maria Sakkari e Kiki Bertens ma si è poi dovuta arrendere a Iga Swiatek. La quale a 19 anni centra la prima semifinale Slam e minaccia di diventare l’ennesima teenager vincente, dopo i trionfi di Jelena Ostapenko (proprio qui a Parigi), Naomi Osaka (l’unica per ora a ripetersi) e Bianca Andreescu: la strada verso la finale tuttavia non sarà affatto semplice perché la sua avversaria risponde al nome di Nadia Podoroska, praticamente una rookie negli Slam che dopo un cammino abbordabile ha compiuto il capolavoro demolendo le speranze di Elina Svitolina, nuovamente fallimentare nella sua rincorsa ad un Major. Vada come vada ci sarà una finalista a sorpresa dalla parte alta del tabellone; in quella bassa un ritorno, ma sarebbe una conferma per Sofia Kenin già vincitrice degli Australian Open e certamente un gradito rientro tra le grandi per Petra Kvitova, due volte campionessa a Wimbledon e che non gioca una finale da quasi due anni. Staremo a vedere allora come andranno le cose nella diretta del Roland Garros 2020 per le semifinali femminili.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene affidata ad Eurosport, un canale in chiaro sul digitale terrestre o disponibile anche sul decoder della televisione satellitare; per seguire i match del torneo di tennis in diretta streaming video potrete affidarvi invece, dopo esservi abbonati, alla piattaforma Eurosport Player scaricandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine ricordiamo che sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sui giocatori in campo, i contenuti multimediali e le statistiche.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: LE SEMIFINALI FEMMINILI

Cosa possiamo dire delle semifinali femminili al Roland Garros 2020? Su Iga Swiatek, che ha spezzato il sogno della nostra Martina Trevisan, possiamo sicuramente aggiungere che ha ripetuto quasi allo stesso modo quanto aveva fatto l’anno scorso Amanda Anisimova. Anche la statunitense era una teenager che si era presa la semifinale a Parigi dopo aver schiantato Simona Halep, cosa che la polacca ha fatto agli ottavi dopo che la stessa rumena si era vendicata della Anisimova concedendole appena un game. Il successo sulla testa di serie numero 1 ha impreziosito il cammino di una giocatrice che non era testa di serie nel torneo eppure è in semifinale con il clamoroso dato di 0 set persi, 60 game vinti e 20 lasciati per strada, senza aver mai dovuto fronteggiare un tie break o anche solo aver dovuto vincere 7 giochi in un singolo parziale. Un cammino dominante, mentre quello di Nadia Podoroska è stato più complesso: l’argentina ha perso un set (il secondo) contro Yulia Putintseva al secondo turno e ha dovuto rimontare Barbora Krejcikova agli ottavi, ma per il resto ha dominato contro avversarie ben più quotate. La semifinale della parte bassa ci consegna la conferma per Sofia Kenin, che dopo aver vinto gli Australian Open aveva un po’ faticato a tenere il livello e sulla terra, superficie che ha ammesso di non gradire del tutto, ha fatto piazza pulita delle avversarie. L’unico dubbio è che non ha mai dovuto incrociare una testa di serie; del resto nemmeno Petra Kvitova, e allora diciamo che entrambe hanno rispettato il pronostico rispetto ai singoli match ma la vera prova del nove è oggi, entrambe non sono terraiole – lo abbiamo detto – ma una andrà per forza in finale al Roland Garros 2020…

