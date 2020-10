Diretta Roland Garros 2020/ Trevisan Swiatek streaming video tv, orario dei match

DIRETTA TREVISAN SWIATEK AL ROLAND GARROS 2020: L’ITALIANA AI QUARTI!

Al Roland Garros 2020, per le partite di martedì 6 ottobre, è il giorno della grande speranza italiana: del match che lo straordinario Jannik Sinner affronta contro il colosso Rafa Nadal parliamo in altra sede, ma nel tabellone dei quarti di finale femminili spicca Martina Trevisan, la cui storia abbiamo brevemente raccontato dopo la vittoria su Kiki Bertens. La fiorentina, mai arrivata a questo livello in un torneo dello Slam, se la vede con un’altra grande sorpresa: dall’altra parte della rete ci sarà infatti Iga Swiatek, la diciannovenne polacca che ha demolito le speranze di Simona Halep concedendole appena tre game. Un’altra teenager in corsa per un sogno, esattamente come Nadia Podoroska che ha approfittato di un percorso non impossibile per scrivere la sua storia personale; nella parte alta del main draw la grande favorita diventa dunque Elina Svitolina, tornata ai quarti degli Open di Francia dopo tre anni e a caccia del primo titolo dello Slam, unica cosa che le manca per coronare la grande crescita avuta. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta del Roland Garros 2020, aspettando la quale possiamo fare un’altra rapida analisi sui match che ci attendono martedì 6 ottobre.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2020 viene affidata ad Eurosport, un canale in chiaro sul digitale terrestre o disponibile anche sul decoder della televisione satellitare; per seguire i match del torneo di tennis in diretta streaming video potrete affidarvi invece, dopo esservi abbonati, alla piattaforma Eurosport Player scaricandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine ricordiamo che sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sui giocatori in campo, i contenuti multimediali e le statistiche.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nel tracciare il pronostico sulle partite del Roland Garros 2020 parliamo anche del tabellone maschile: il nostro Jannik Sinner incrocia la racchetta con Rafa Nadal e questo match ha per noi più aspettative di quelle che avevano accompagnato Matteo Berrettini al terzo turno di Wimbledon contro Roger Federer. Dall’altra parte, ecco Dominic Thiem: ha giocato qui le ultime due finali, ha finalmente vinto uno Slam prendendosi gli Us Open, è il tennista degli anni Novanta con più possibilità di dominare il circuito (al momento) ma per arrivare ai quarti del Roland Garros 2020 ha dovuto fare uno sforzo supplementare nell’eliminare il sorprendente francese Hugo Gaston, che lo ha rimontato da 2-0 costringendolo a giocare un delicatissimo quinto set. Tutti vogliono una semifinale tra lui e Nadal, ma l’avversario dell’austriaco è Diego Schwartzman: un signore che quest’anno ha fatto il salto di qualità sulla terra e ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia, dimostrandosi pronto anche a fare strada negli Slam. L’argentino è una sfida vera e reale per Thiem: non ci sorprenderemmo se alla fine fosse lui a qualificarsi, anche perché domenica ha giocato prima e sbrigato agevolmente la pratica Lorenzo Sonego, mentre Thiem ha chiuso in serata al termine di una maratona. Nel tennis però le cose possono cambiare in fretta…

