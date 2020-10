Diretta Roland Garros 2020/ Zverev Sinner streaming video tv, orario partite

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: IL GIORNO DI SINNER ZVEREV!

La diretta del Roland Garros 2020 oggi, domenica 4 ottobre, ci regalerà una giornata davvero da non perdere: in programma ci sono le partite della prima metà degli ottavi e la notizia meravigliosa è che nelle prossime ore vedremo in campo ben tre italiani, due uomini e una donna. Azzurri protagonisti, con in copertina il big-match Zverev Sinner, che metterà il talento di Jannik Sinner alla prova di Alexander Zverev, una sfida che nel corso dei prossimi anni potrbbe anche diventare una classica e nel frattempo ci dirà fino a che punto è competitivo già da ora Sinner. In base al ranking Atp, la sfida si annuncia difficile: Jannik però sta scalando posizioni e un’impresa contro Zverev sulla terra di Parigi ci direbbe che l’altoatesino è già pronto per affrontare anche gli avversari più difficili sugli scenari più prestigiosi. In fondo, la pressione è tutta su Zverev, sempre alla ricerca del primo trionfo Slam, che in caso di sconfitta si ritroverebbe scavalcato da un giovane più… Next Gen di lui. Come al solito si giocherà fin dalle ore 11.00 del mattino, per un’altra giornata molto intensa della diretta Roland Garros 2020, perché abbiamo anche altri due italiani da seguire con la dovuta attenzione.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2020 è come sempre disponibile sui due canali di Eurosport, solo quello principale sarà in chiaro sul digitale terrestre mentre l’altro necessita di un abbonamento alla televisione satellitare, e poi i clienti lo troveranno al numero 211 del decoder. Per seguire le partite dello Slam di Parigi in diretta streaming video bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player, mentre il sito ufficiale www.rolandgarros.com fornirà tutte le informazioni utili sul torneo, come le statistiche dei giocatori e i contenuti multimediali dalle interviste agli highlights.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: RISULTATI E CONTESTO

In sede di presentazione della diretta Roland Garros 2020 dobbiamo dunque adesso celebrare anche Lorenzo Sonego e Martina Trevisan, nomi che erano onestamente meno attesi negli ottavi degli Open di Francia. Tuttavia venerdì è stata una giornata splendida per loro, con le vittorie rispettivamente contro Taylor Fritz e Maria Sakkari. A questo punto, tutto quello che dovesse venire in più sarà davvero tanto di guadagnato, senza alcun timore o alcunché da perdere. Sonego contro Fritz ha vinto in tre set, anche se nel terzo ha avuto bisogno di un tie-break terminato 19-17, che è il record di sempre per il Roland Garros. Adesso affronterà l’argentino Diego Schwartzman: anche per Lorenzo il compito sarà difficile, però il Sonego dei giorni migliori potrebbe almeno provare a far proseguire il sogno. Quanto a Martina Trevisan, le dobbiamo davvero un grazie speciale, perché negli ultimi anni il tennis femminile italiano è quasi sparito e mette tristezza il confronto con pochi anni fa: ecco, per qualche giorno Martina ci fa dimenticare la situazione (comunque grave), ci regala un’azzurra agli ottavi contro l’olandese Kiki Bertens – numero 5 del mondo, sarà dura – e ci ha esaltati con la rimonta contro Maria Sakkari venerdì sera, in una partita cominciata malissimo e finita in trionfo.

