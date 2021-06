Diretta Roland Garros 2021/ Cecchinato Musetti streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: IL DERBY CECCHINATO MUSETTI, SINNER-YMER E BERRETTINI-SOONWOO!

Grande appuntamento al Roland Garros 2021 per sabato 5 giugno: come sempre si parte alle ore 11:00 e ancora una volta avremo gli italiani protagonisti. Nel tabellone femminile purtroppo non abbiamo più rappresentanti, ma ce ne sono 4 nel torneo maschile: un altro derby sarà quello tra il redivivo Marco Cecchinato, a caccia delle sensazioni di tre anni fa, e l’ottimo Lorenzo Musetti che non aveva mai vinto un match in uno Slam e si trova ad un passo dagli ottavi, dove sicuramente avremo un italiano che incrocerebbe eventualmente la strada del numero 1 Novak Djokovic, sempre più intenzionato a prendersi il Major numero 19.

Diretta Roland Garros 2021/ Streaming tv: tutto facile per Williams e Medvedev

Sono dove dovevano essere, considerando ranking e valore, Matteo Berrettini – che ha piegato la resistenza di Federico Coria – e Jannik Sinner, capace di imporsi in 4 set su Gianluca Mager: per il primo l’avversario sarà il sorprendente Kwoon Soonwoo, il giovane altoatesino invece incrocerà Mikael Ymer in un match che potremmo rivedere molte volte in futuro. Aspettando dunque che si giochi, proviamo una volta di più a tracciare i temi principali che ci arriveranno dalla diretta del Roland Garros 2021, nella speranza che la pattuglia italiana sappia confermare questi risultati…

Yana Sizikova, tennista arrestata al Roland Garros 2021/ Truccava le gare del torneo

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021, come ormai sappiamo, sarà trasmessa su entrambi i canali di Eurosport: quello principale è disponibile sul digitale terrestre, ma consigliamo anche di seguire Eurosport 2 per il quale sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video viene fornito agli abbonati dalla piattaforma Eurosport Player, mentre per quanto riguarda il sito ufficiale del torneo dovrete visitare la pagina www.rolandgarros.com, e qui troverete i tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche utili da consultare.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021/ Streaming video tv: Cecchinato piega De Minaur!

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

C’è anche Roger Federer nella domenica del Roland Garros 2021: ricordiamo che lo svizzero non giocava lo Slam parigino dal 2016 e non lo vedevamo sulla terra da due anni, al secondo turno ha dovuto affrontare un brutto cliente come Marin Cilic (che ovviamente gli ricorda l’ultimo Major vinto) ma, nel match tra due giocatori che non amano particolarmente la terra, ha saputo svoltare nel terzo set vinto al tie break, per poi dominare il quarto. Lo aspetta Dominik Koepfer, che non ha mai avuto straordinari risultati ma che in questo periodo sta trovando una buona continuità, pur senza strafare. Pronostico a favore del Re che potrebbe poi trovarsi di fronte il nostro Berrettini, e stavolta sulla terra e con un po’ di esperienza in cantiere Matteo potrebbe anche fare il colpo grosso, puntando anche sul fatto che Federer era fermo da praticamente un anno e mezzo. Sarà invece Cameron Norrie l’avversario di Rafa Nadal: bella vittoria del britannico che ha battuto un giovane interessante come Lloyd Harris, per il 13 volte campione del Roland Garros il prossimo avversario può essere Sinner, per gli italiani dunque non ci sarebbe vita facile ma è pur vero che si tratterebbe di un ottavo Slam, dove inevitabilmente il livello tende ad alzarsi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA