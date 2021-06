Diretta Roland Garros 2021/ Fognini Delbonis streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: C’È FOGNINI DELBONIS

Al Roland Garros 2021, con consueto inizio dei match alle ore 11:00, venerdì 4 giugno sarà il giorno di Fognini Delbonis: l’unico match che in questa giornata dedicata al terzo turno, che prende il via proprio oggi, prevede un italiano in campo. Fabio Fognini va a caccia degli ottavi, sapendo già che il suo eventuale avversario uscirà dal match tra Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina: in entrambi i casi si tratta di un impegno tosto ma comunque abbordabile, sicuramente per come sta giocando ora il norvegese sarebbe un rivale decisamente più insidioso ma nel frattempo Fabio si deve concentrare sulla sfida di oggi, contro un Delbonis che ha superato in 5 set quel Pablo Andujar che aveva fatto fuori nientemeno che Thiem.

Fognini è in vantaggio 5-2 su Delbonis e l’ultimo incrocio era avvenuto proprio agli Open di Francia, due anni fa: era un secondo turno che il ligure aveva superato in 4 set. Come abbiamo detto ci sono tutte le possibilità che l’azzurro voli agli ottavi, soprattutto se sarà in grado di giocare come contro Fucsovics, ma l’argentino non va comunque sottovalutato perché è un combattente, e sul rosso dà il meglio di sé. Vedremo come andranno le cose, intanto possiamo fare una rapida valutazione e analisi su quello che possiamo aspettarci oggi dalla diretta del Roland Garros 2021, che sarà nuovamente ricca di grandi match.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 sarà disponibile su Eurosport ed Eurosport 2: nel caso del canale principale avremo un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire i match, ovviamente la copertura sarà dedicata solo ai campi che ne abbiano la disponibilità e si tenderà a dare priorità a quelli principali, o con la presenza eventuale di italiani con la regia nazionale. Il servizio di diretta streaming video viene garantito dalla piattaforma Eurosport Player, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta del Roland Garros 2021 vale la pena dare anche uno sguardo al tabellone femminile: qui avremmo dovuto vedere Naomi Osaka, ma la giapponese come sappiamo si è ritirata dal torneo dopo le “minacce” congiunte dei quattro Slam in seguito alla decisione di non partecipare alle conferenze stampa. La giapponese ha lasciato strada libera ad Ana Bogdan, e sarà dunque lei a sfidare Paula Badosa: la spagnola, già campionessa juniores al Roland Garros, sta vivendo a oggi il momento migliore di una carriera ancora tutta in divenire (ha 23 anni) e dopo aver vinto a Belgrado il primo titolo Wta – ma aveva anche giocato la semifinale a Madrid – punta al grande risultato, potendo eventualmente contare su una porzione di tabellone favorevole. Le insidie comunque non mancano: intrigante la sfida tra Sorana Cirstea, che purtroppo ha eliminato la nostra Martina Trevisan che non ha ripetuto la grande corsa dello scorso anno, e Daria Kasatkina che, lei pure, è campionessa juniores agli Open di Francia e che dopo aver toccato la Top 10 del ranking si è persa per strada, ma intanto al secondo turno ha fatto fuori la coetanea Belinda Bencic (testa di serie numero 10 del tabellone) e ora punta al grande risultato, da vedere se lo timbrerà…



