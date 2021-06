Diretta Roland Garros 2021/ Sinner Mager streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: TANTI GLI ITALIANI IN CAMPO

Cinque italiani sono protagonisti nella diretta del Roland Garros 2021 per giovedì 3 giugno, con inizio delle partite come sempre alle ore 11:00: siamo nel secondo turno e la parte alta del tabellone è ricca di azzurri. Due, come avevamo visto, si incrociano nel derby e si tratta di Jannik Sinner, che è una delle principali speranze per fare strada nel torneo fino alla seconda settimana e agli ultimi giorni, e Gianluca Mager che rappresenta l’outsider che proverà a fare la sorpresa; un altro derby è sfumato con la sconfitta di Stefano Travaglia, dunque a sfidare Marco Cecchinato sarà il giovane australiano Alex De Minaur.

A proposito di talento verde, dopo la splendida vittoria su David Goffin ritroviamo Lorenzo Musetti, che sarà impegnato nel match contro Yoshihito Nishioka (abbordabile ma non troppo, perché il giapponese è esperto a questi livelli); infine Matteo Berrettini, che all’esordio ha avuto ben pochi problemi e ora se la dovrà vedere con Federico Coria, fratello di quel Guillermo che ha contribuito a rendere memorabili le edizioni degli Open di Francia pre-Nadal, e con il maiorchino si è anche sfidato in battaglie epiche. Torna a giocare poi il già citato Rafa Nadal, e dunque attenzione alla diretta del Roland Garros 2021 che ci proporrà un bell’appuntamento…

La diretta tv del Roland Garros 2021, come ormai sappiamo, sarà trasmessa su entrambi i canali di Eurosport: quello principale è disponibile sul digitale terrestre, ma consigliamo anche di seguire Eurosport 2 per il quale sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video viene fornito agli abbonati dalla piattaforma Eurosport Player, mentre per quanto riguarda il sito ufficiale del torneo dovrete visitare la pagina www.rolandgarros.com, e qui troverete i tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche utili da consultare.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

I match degli italiani nel giovedì del Roland Garros 2021 non sono terminati, perché abbiamo anche il tabellone femminile: dopo la bella vittoria su Petra Martic, testa di serie numero 22, torna in campo Camila Giorgi che avrà sulla carta un’avversaria più abbordabile in Varvara Gracheva, ventenne russa che però sta crescendo e dunque qualche grattacapo potrebbe crearlo, considerando anche che la Giorgi non è esattamente un fenomeno di continuità e non sempre (spesso) va in difficoltà contro rivali che dovrebbe battere senza particolari patemi. Avremo anche Jasmine Paolini, che all’esordio ha battuto Stefanie Voegele: adesso per la lucchese l’avversaria è Maria Sakkari, testa di serie numero 17 e giocatrice che sicuramente ha molto in più di lei sulla carta, ricordiamo che a Miami era stata in grado di frenare la striscia vincente di Naomi Osaka – che qui si è ritirata come ben sappiamo – e che dunque parte favorita. La speranza è che Jasmine possa girare il pronostico, e che di conseguenza e in termini generali la pattuglia azzurra al Roland Garros 2021 possa essere ancora fitta al terzo turno.



