DIRETTA ROLAND GARROS 2021/ Video streaming tv: Coco Gauff, primo quarto in uno Slam!

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: GAUFF E KREJCIKOVA AI QUARTI

Coco Gauff e Barbora Krejcikova si incroceranno nei quarti del Roland Garros 2021: per la prima volta la teenager statunitense, che aveva già fatto parlare di sé per la sua precocità, si qualifica tra le otto regine di uno Slam e la sua vittoria è di quelle che possono segnare una sorta di svolta, perché è arrivato un nettissimo 6-3 6-1 a una giocatrice esperta come Ons Jabeur, che invece è parsa una dilettante alle prime armi contro una Gauff sempre più concreta e ora consapevole dei suoi mezzi, che dunque se la vedrà con la Krejcikova. La quale ha fatto fuori Sloane Stephens, che visto il tabellone avrebbe avuto una bella occasione anche per timbrare il secondo Slam dopo gli Us Open del 2017: la statunitense invece ha perso senza appelli, sconfitta dalla ceca del ’95 che, come la connazionale Marketa Vondrousova due anni fa, prova il colpo grosso senza testa di serie al Roland Garros 2021. Il risultato è stato 6-2 6-0, un trionfo con la Stephens demolita; ora il Roland Garros 2021, e noi ovviamente, è pronto a vivere il match tra Lorenzo Musetti e il numero 1 Atp Novak Djokovic, mentre nel tabellone femminile la prossima partita sarà quella tra Sofia Kenin, finalista dello scorso anno, e Maria Sakkari che ieri ha eliminato Elise Mertens. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

ROLAND GARROS 2021: SI COMINCIA!

Si accende la diretta del Roland Garros 2021 oggi di scena con gli ottavi di finale e ricordato che per il tabellone ATP sono ben due gli italiani chiamati in campo (Djokovic-Musetti e Nadal-Sinner, Berrettini è già ai quarti): pure due parole vanno spese anche per il quarto e ultimo match del circuito maschile in programma oggi, tra Diego Schwartzmann e Jan Lennard Struff. L’argentino, numero 10 al mondo è pronto a prendersi il pass che vale il quarto di finale dello slam francese: alle sue spalle un percorso netto, con solo successi ottenuti contro il taiwanese Lu, Bedene e Kohlschreiber a cui pure non ha concesso neppure un parziale. Contro ci sarà però il tennista numero 42 al mondo, il tedesco Struff, che pure al via ha ribaltato ogni pronostico superando con il risultato di 6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4 Rublev, dopo oltre tre ore e mezza di intenso gioco. Superato il numero 7 al mondo il tedesco ha poi regolato senza grandi patimenti Bagnis e Alcaraz e ora è pronto a proseguire nel suo sogno. Vedremo però che dirò il campo, ultimo giudice: si comincia!

ROLAND GARROS 2021: LA CAMPIONESSA IN CARICA

Tra poco si torna a giocare al Roland Garros 2021: resta in corsa per il bis la campionessa in carica Iga Swiatek, che nel match di sabato ha dovuto rimontare un break alla sempre solida Anett Kontaveit e poi, una volta vinto il primo set al tie break, ha cambiato passo ottenendo un successo netto (7-6 6-0). La Swiatek continua dunque la sua clamorosa statistica al Roland Garros: contando anche il torneo che l’anno scorso le ha dato il titolo, stiamo parlando di 20 set vinti consecutivamente, o se preferite 10 match messi in serie senza perdere nemmeno un parziale. La giovane polacca, che ha festeggiato qui il suo ventesimo compleanno (una settimana fa), saprà davvero ripetersi? Intanto oggi incrocerà la strada di Marta Kostyuk, che per la prima volta si trova agli ottavi di uno Slam ma che agli Australian Open di tre anni fa era diventata la prima giocatrice del suo anno (2002) a entrare nel tabellone principale del torneo, arrivando poi fino al terzo turno dove aveva perso contro la connazionale Elina Svitolina. Terzo turno conquistato dalla giovane ucraina anche agli Us Open dello scorso autunno: una giocatrice insomma in forte crescita, anche semifinalista ad Abu Dhabi poco tempo fa. La Swiatek dovrà stare attenta, anche se naturalmente parte favorita… (agg. di Claudio Franceschini)

ROLAND GARROS 2021: GIORNATA SPECIALE PER L’ITALIA

La diretta del Roland Garros 2021 ci offre oggi, lunedì 7 giugno 2021 una giornata veramente speciale per gli appassionati italiani. Iniziati gli ottavi di finale solo ieri, per tale parte del tabellone dello slam francese oggi saranno protagonisti ben due italiani, per il circuito ATP e dunque Lorenzo Musetti e Jannick Sinner, tutti impegnati in sfide davvero bollenti, contro i big della classifica mondiale e dunque, rispettivamente Djokovic e Nadal. Doveva essere in campo anche Matteo Berrettini contro Roger Federer, ma solo ieri pomeriggio l’elvetico ha dato forfait per preservarsi in vista di Wimbledon: l’azzurro dunque è già ai quarti di finale e nella storia del tennis italiano.

Per la “Giovane Italia “ del tennis al maschile un test di grandissimo prestigio a cui non vediamo l’ora di dare il via: pure i nostri beniamini non saranno i soli oggi in campo a battersi per un posto nella fase finale del Roland Garros 2021, in diretta dalla terra rossa di Parigi.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la giornata dedicata alla diretta del Roland Garros 2021 è entusiasmante, con ben tre italiani qualificati agli ottavi di finale e impegnati solo oggi in scontri ad alti tasso di spettacolo (di cui ci occuperemo a parte). Non dimentichiamoci infatti delle grandi sfide previste oggi, di un tabellone femminile nel quale la finalista 2020 Sofia Kenin continua a fare strada (non era scontato, visto che torna da un infortunio, Marta Kostyuk che ha già ottenuto qualche record di precocità si trova per la prima volta agli ottavi di uno Slam e Sloane Stephens può tornare grande contro Barbora Krejcikova, ennesima giocatrice che ribaltando il pronostico ha fatto vivere una grande delusione a Elina Svitolina in un torneo dello Slam. La grande protagonista, e anche l’avversaria della Kostyuk in un match che promette scintille, resta comunque Iga Swiatek: la polacca continua nel suo percorso senza cedimenti al Roland Garros 2021 (ma anche in generale a Parigi) e ora giocherà contro Marta Kostyuk, classe 2002 e in crescita costante, per un’altra qualificazione ai quarti che potrebbe opporla alla Kenin, nella riedizione della finale dello scorso autunno.



