Diretta Roland Garros 2021/ Streaming video tv: continua il 1° turno! (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: LA SECONDA GIORNATA

Al Roland Garros 2021 è arrivato il momento della seconda giornata: alle ore 11:00 di lunedì 31 maggio avremo dunque un viaggio in profondità nel primo turno di questo torneo di tennis, secondo appuntamento dello Slam che si gioca sulla terra rossa. Il regno di Rafa Nadal che ha trionfato per 13 volte, ma sarebbe riduttivo parlare solo della corsa dello spagnolo a quelli che potrebbero essere altri due record: la verità è che a Parigi i protagonisti di questo appuntamento sono tanti, e per una volta si può anche parlare degli italiani come di quei giocatori (almeno alcuni di loro) che potrebbero arrivare fino in fondo, perché gli appuntamenti precedenti ci hanno detto che il trend del movimento maschile è in ascesa costante e in termini generali – chiaramente gli impegni sono tanti e non si può sempre arrivare in finale – abbiamo tutto per mantenere questo livello.

Staremo a vedere dunque quello che succederà, ricordando che oggi nella diretta del Roland Garros 2021 saranno impegnati anche i big (comesempre succede nel primo turno di ogni Slam) e che le partite saranno tante, dunque cercheremo di dare notizia dei risultati principali e delle eventuali sorprese, che non mancano mai. Tra poco la parola passerà ai tanti campi sui quali verranno disputati i match, nell’attesa possiamo provare ad entrare ancor più nel merito di questo torneo di tennis parlando dei giocatori che faranno brillare Parigi, o che almeno potenzialmente potrebbero risplendere più di altri.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 sarà disponibile su Eurosport ed Eurosport 2: nel caso del canale principale avremo un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire i match, ovviamente la copertura sarà dedicata solo ai campi che ne abbiano la disponibilità e si tenderà a dare priorità a quelli principali, o con la presenza eventuale di italiani con la regia nazionale. Il servizio di diretta streaming video viene garantito dalla piattaforma Eurosport Player, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

In attesa della giornata odierna al Roland Garros 2021, parliamo anche del torneo femminile. La grande assente è Simona Halep: la rumena ha annunciato il suo forfait appena dopo Roma, torneo dal quale si è dovuta ritirare per un infortunio che si è scoperto essere non banale. Un peccato, perché stiamo parlando della campionessa del 2018 e di una giocatrice che, anche se con gli Slam ha un rapporto conflittuale (ne ha vinti due, ma potrebbero essere stati molti di più), era sicuramente una delle candidate al titolo che appartiene tuttora a Iga Swiatek, l’ennesima giocatrice che a Parigi ha fatto il colpo grosso (ricordiamo anche Jelena Ostapenko tre anni prima). Difficile dire chi possa essere la reale favorita, perché come abbiamo già detto il Roland Garros è un Major che soprattutto a livello femminile regala grandi sorprese; questo torneo per esempio non è mai stato vinto da Martina Hingis, che così non ha potuto completare il Grande Slam e che la sua occasione l’ha sprecata nella celebre finale contro Steffi Graf, quando il pubblico (indisciplinato, va ammesso) del centrale la fece anche piangere per la frustrazione. Per quanto riguarda l’Italia, pure in un periodo complesso lo scorso autunno abbiamo vissutola splendida corsa di Martina Trevisan arrivata ai quarti di finale: oggi ci sentiamo di dire che sia lei la giocatrice con più prospettive sul medio-breve perido, ma staremo a vedere anche questo…



