DIRETTA ROLAND GARROS 2021/ Video streaming tv: i campioni in carica

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: DA ROMA A PARIGI

Sta per prendere il via la diretta del Roland Garros 2021, prima giornata dello Slam: abbiamo già detto che i campioni in carica sono Rafael Nadal e Iga Swiatek, e si tratta anche dei due giocatori che hanno vinto l’ultima edizione degli Internazionali d’Italia. Per Nadal si è trattato del decimo successo a Roma, ma del resto stiamo parlando del numero 1 di tutti i tempi sulla terra rossa: battuto lo stesso avversario e cioè il numero 1 Atp Novak Djokovic, clamorosamente schiantato lo scorso autunno a Parigi (6-0 6-2 7-5) e poi sconfitto al Foro Italico in tre set, perché Nole è stato in grado di salire di colpi nel secondo e prendersi un 6-1 che non gli è comunque bastato. Iga Swiatek invece ha cambiato la sua finalista: al Roland Garros 2020 si era trattato di Sofia Kenin, già campionessa agli Australian Open e battuta in quell’occasione per 6-3 6-1 con un grande dimostrazione di forza. Difficilmente si sarebbe potuto fare meglio, e invece la diciannovenne polacca ci è riuscita agli Internazionali d’Italia: sul centrale di Roma la Swiatek ha demolito in appena 48 minuti una giocatrice come Karolina Pliskova, rifilandole un 6-0 6-0 che in una finale Wta non si vedeva da cinque anni. Da Parigi a Roma, tornando a Parigi: vedremo se Nadal e Swiatek sapranno riconfermarsi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 sarà disponibile su Eurosport ed Eurosport 2: nel caso del canale principale avremo un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire i match, ovviamente la copertura sarà dedicata solo ai campi che ne abbiano la disponibilità e si tenderà a dare priorità a quelli principali, o con la presenza eventuale di italiani con la regia nazionale. Il servizio di diretta streaming video viene garantito dalla piattaforma Eurosport Player, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

COMINCIA LO SLAM!

Alle ore 11:00 di domenica 30 maggio, finalmente, inizia il Roland Garros 2021: il secondo Slam nella stagione del tennis arriva a farci compagnia, e sono passati solo 7 mesi da quando si è conclusa la precedente edizione. Infatti, a causa della pandemia gli Open di Francia sono stati posticipati a ottobre; inusuale giocare in autunno un torneo come questo, sta di fatto che è quanto è accaduto e possiamo ricordare che Rafael Nadal ha vinto per la tredicesima volta sulla terra di Parigi, e ora punta a fare 14 dopo aver intascato i titoli di Barcellona e Roma, in una campagna sulla superficie favorita che però è stata meno brillante di quanto avrebbe potuto essere.

In campo femminile aveva trionfato, con grande sorpresa di tutti, Iga Swiatek che non godendo di una testa di serie si era presa la coppa senza perdere un set; la conferma della diciannovenne polacca è recentemente arrivata agli Internazionali d’Italia, con tanto di ingresso nella Top Ten e in generale una crescita costante che l’ha ora portata a venire considerata tra le favorite. Cosa ci riserverà la diretta delRoland Garros 2021? Siamo solo al primo turno ma negli Slam sono già tutti in campo, dunque vedremo subito i big all’opera nella speranza che ancora una volta gli italiani sappiano farsi valere, come è stato in questo ottimo inizio di stagione.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Roland Garros 2021 ci presenterà anche il ritorno di Roger Federer: lo svizzero non giocava sulla terra da due anni, ci ha provato a Ginevra come “riscaldamento” ma è stato subito eliminato, adesso avrà la possibilità di testarsi in uno Slam che in carriera ha vinto una sola volta, e che rappresenta un bel test soprattutto in vista delle Olimpiadi. Naturalmente il grande favorito resta Nada, soprattutto perché siamo sulla distanza dei 5 set e qui davvero il maiorchino non ha rivali; ovviamente bisognerà fare molta attenzione a giocatori come Dominic Thiem (due volte finalista) e Stefanos Tsitsipas che nel frattempo si è preso un altro titolo (a Lione), Andrey Rublev potrebbe fare molto bene così come Alexander Zverev che però dovrà “fare pace” con gli Slam, poi ci sono appunto gli italiani. Jannik Sinner e Matteo Berrettini i soliti nomi forti, Fabio Fognini per un potenziale ultimo ballo, Lorenzo Sonego che ha già mostrato ottime cose e sta crescendo sempre di più, via via tutti gli altri. In campo femminile, registrato il forfait di Simona Halep, la Swiatek difende il titolo contro tante giocatrici che possono fare il colpo, a livello Wta è davvero difficile fare un pronostico reale e concreto e allora diciamo soprattutto di prestare attenzione alle sorprese, l’anno scorso tra queste c’era anche la nostra Martina Trevisan…



