DIRETTA ROLAND GARROS 2021/ Streaming video tv: Serena William eliminata!

Eccoci verso il gran finale di questa giornata dedicata al Roland Garros 2021: solo tra poco saranno riflettori puntati sull’ultima sfida in tabellone oggi, l’ottavo di finale tra Zverev e Nishikori: nel frattempo vediamo gli ultimi verdetti che ci arrivano dalla terra rossa di Parigi. In tal senso segnaliamo immediatamente l’uscita di scena a sorpresa di Serena Williams: la statunitense, che pure pareva in grandissima condizione all’avvio dello slam francese, si è arresa agli ottavi di finale davanti alla kazaka Rybakina, che ha dunque vinto con il risultato di 6-3, 7-5. Per il tabellone ATP ricordiamo che è in corso l’incontro tra Davidovich Fokina e Delbonis: al momento lo spagnolo è avanti per 1-0 sul tabellone e pure è in vantaggio per 5-4 nel secondo parziale. (agg Michela Colombo)

PASSA TSITSIPAS

Altri verdetti dalla terra rossa di Parigi per la diretta del Roland Garros 2021: solo pochi istanti fa si è chiuso il primo ottavo di finale messo in programma oggi per il tabellone maschile e dunque applaudiamo al successo di Tsitsipas contro Carreno Busta. Per il greco una sfida non banale e a tratti anche difficile, ma che pure si è conclusa con il risultato di 6-3, 6-2, 7-5: qualificatosi ai quarti di finale, il numero 5 del ranking mondiale incontrerà il vincitore della sfida Garin-Medvedev. Che pure è in corso: al momento dopo quasi due ore di gran battaglia, è il russo a condurre per 6-2, 6-1, ma il cileno sta provando la rimonta in extremis e nel terzo set è avanti per 5-4. (agg Michela Colombo)

BADOSA OK!

Sempre nel vivo della diretta del Roland Garros 2021 e proprio in questi minuti abbiamo dato il via anche ai match per il tabellone maschile: primo ottavo di finale quello tra Tsitsipas e Carreno Busta, che vede pure il greco appena in vantaggio per 3-1 al primo set. Mentre dunque si anima il tabellone ATP dello slam francese, vediamo che per le donne è stato gran successo della Pavlyuchenkova contro la favorita Azarenka, con il risultato di 5-7, 6-3, 6-2. Pure non ha messo il piede in fallo agli ottavi di finale Paula Gibert Babosa, che in appena due ore di gran intensità ha superato per 6-4, 3-6, 6-2 la ceca Vodrusova. Segnaliamo che la sfida tra Williams e Rybakina, per cui vi è gran attesa, non avrà inizio prima delle 17.45. (gg Michela Colombo)

PASSA LA ZIDANSEK

Siamo nel vivo della diretta del Roland Garros 2021: con oggi sono iniziati gli ottavi di finale dello slam francese e in attesa che pure i big del tabellone ATP scendano in campo, vediamo i primi verdetti che ci arrivano dalla terra rossa parigina per il circuito femminile. Solo pochi istanti fa si è chiusa la sfida tra Zidansek e Cirstea, con il successo della slovena con il chiaro risultato di 7-6, 6-1. Dopo aver faticato nella prima frazione, la rumena si è dunque arresa nel finale permettendo alla rivale (che solo pochi giorni fa aveva superato anche la Siniakova), di procedere ai quarti di finale, dove si scontrerà con la vincitrice della sfida Vondrusona-Badosa, prevista a brevissimo. È invece in corso la partita tra Azarena e Pavlyuchenkova, con la russa al momento in vantaggio per 5-4 nel primo parziale. (agg Michela Colombo)

IN CAMPO, VIA!

La diretta del Roland Garros 2021 sta per farci compagnia: abbiamo parlato dei match maschili per questa domenica, tra le donne invece dobbiamo notare il ritorno in campo di Serena Williams, che sembra aver trovato la condizione migliore e ora sfida la ventunenne Elena Rybakina, nata in Russia ma di nazionalità kazaka e al primo ottavoSlam in carriera (ma è già testa di serie numero 21), che ha definito il match contro la ex numero 1 un sogno che si avvera. Victoria Azarenka, che contro Serena potrebbe giocare nei quarti, non avrà il derby bielorusso perché Aryna Sabalenka è stata eliminata a sorpresa da Anastasia Pavlyuchenkova, lei pure capace di ritrovarsi rispetto a un lungo periodo di calo e ora in grado di battere quasi tutte le avversarie. Più sotto la sorpresa si chiama Tamara Zidansek, lo è un po’ meno Sorana Cirstea che è un’altra veterana in ripresa netta; ancora, la finalista 2019 Marketa Vondrousova affronta Paula Badosa, al primo ottavo di uno Slam e già reduce dal primo titolo Wta in carriera, con semifinale a Madrid e un periodo davvero straordinario che potrebbe definitivamente lanciarla. Come andranno le cose sui campi? Non resta che metterci comodi e scoprirlo insieme, per la diretta del Roland Garros 2021 di questa domenica siamo finalmente pronti a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO GLI OTTAVI!

Alle ore 11:00 di domenica 6 giugno si apre la giornata del Roland Garros 2021: siamo agli ottavi di finale che prendono il via oggi, e purtroppo nelle metà basse del tabellone non è più rimasto alcun italiano. Un po’ per il sorteggio, che di fatto ha messo quasi tutti gli azzurri dall’altra parte; un po’ perché, ovviamente, Fabio Fognini non è stato in grado di reggere l’onda d’urto di un Federico Delbonis versione vintage, e non ha rimontato nemmeno sfruttando l’interruzione per pioggia. Questo però non toglie lo spettacolo in campo, perché le partite di oggi sono davvero intriganti e interessanti e allora possiamo andare a scoprirle.

Intanto sono in campo tre della NextGen, se vogliamo ancora definirla così: per Alexander Zverev tabellone aperto dalla precoce e clamorosa eliminazione di Dominic Thiem, il tedesco oggi affronta però un veterano come Kei Nishikori che appare in forma ed è abituato alle battaglie negli Slam, poi avrebbe uno tra Alejandro Davidovich Fokina, forse giunto al grande salto di qualità, e appunto Delbonis. Più sotto, nella diretta del Roland Garros 2021, ecco Stefanos Tsitsipas che deve giocare contro Pablo Carreno Busta, e Daniil Medvedev che testa i suoi miglioramenti sulla terra rossa nel match contro Cristian Garin.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Senza girarci troppo interno, i match odierni al Roland Garros 2021 regaleranno spettacolo: certo ci sono giocatori che avrebbero dovuto essere agli ottavi e non ci sono (da Thiem a Roberto Bautista Agut passando per Casper Ruud, battuto in 5 set da Davidovich Fokina che su una palla break che avrebbe potuto portare al tie break nel quinto set ha servito da sotto, con straordinaria freddezza) ma chi ci è arrivato lo merita e ha poi comunque motivi per sperare di andare oltre.

Garin e Davidovich per esempio sono giovani in crescita costante, che possono rivaleggiare con i big anche e soprattutto considerata la superficie; Delbonis è un giocatore che ne ha viste tante in carriera, e ovviamente lo stesso vale per Nishikori che è stato a lungo nella Top Ten e ha giocato una finale Slam, dunque nel match contro Zverev ha le sue chance anche perché il tedesco, come sappiamo, tende a sciogliersi quando le partite si allungano e si fanno complicate. Sarà una grande domenica quella dedicata al Roland Garros 2021, e noi non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i primi giocatori che si qualificheranno ai quarti di finale di un torneo che sta entrando sempre più nel vivo.



