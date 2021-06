Diretta Roland Garros 2021/ Streaming video tv: oggi le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: OGGI LE SEMIFINALI FEMMINILI

Al Roland Garros 2021, giovedì 10 giugno, è tempo delle semifinali femminili: si giocano finalmente i match che definiranno la nuova finale del torneo dello Slam, e come sempre non sono mancate le sorprese in un tabellone nel quale le grandi favorite sono già uscite di scena. Pavlyuchenkova Zidansek è la semifinale nella parte alta del tabellone, resa orfana dal ritiro della numero 1 Ashleigh Barty (campionessa nel 2019) durante il match del secondo turno contro Magda Linette; nella metà bassa avremo invece Krejcikova Sakkari e dunque non ci sarà la campionessa uscente Iga Swiatek.

Diciamolo pure: può succedere di tutto, intanto possiamo dire che Tamara Zidansek è la prima slovena di sempre in una semifinale Slam (contando solo il singolare) e che lo stesso si può dire di Anastasia Pavlyuchenkova, anche se lei ci aveva già provato, perdendo ai quarti, in sei occasioni precedenti. Per quanto riguarda l’altro match, avremo altre due giocatrici mai state ai quarti Slam e ora improvvisamente in semifinale. Non vediamo dunque l’ora di tuffarci nella grande atmosfera della diretta del Roland Garros 2021, per scoprire quello che succederà e quali giocatrici arriveranno in finale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 è disponibile sui due canali di Eurosport: per quello principale l’appuntamento è anche sul digitale terrestre, mentre Eurosport 2 è visibile solo dagli abbonati alla televisione satellitare. Servirà un abbonamento anche per seguire i match in diretta streaming video, grazie al servizio fornito dalla piattaforma Eurosport Player; il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.rolandgarros.com, vi fornirà invece tutte le informazioni utili, dai contenuti multimediali alle dichiarazioni dei giocatori impegnati al Roland Garros 2021 così come i tabellini delle partite.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Roland Garros 2021 per le semifinali femminili ci presenta dunque un quadro a suo modo sorprendente ma, come abbiamo detto, nello Slam parigino siamo abituati a vedere le aspettative stravolte. Iga Swiatek ha abdicato dal regno francese dopo aver vinto 11 match e 22 set consecutivi, dominata da una Maria Sakkari che aveva già imposto una sconfitta a Naomi Osaka (sul cemento di Miami), nell’ultima settimana ha battuto le due finaliste degli ultimi Open di Francia e dunque può essere considerata una sorta di “ammazzagrandi”, anche se ora dovrà dimostrare, come del resto la giovane polacca aveva fatto l’anno scorso, di saper fare anche il passo in più e cioè vincere lo Slam, o comunque andare in finale. Barbora Krejcikova è l’altra sorpresa: brillano le vittorie su Elina Svitolina (eterna incompiuta) e Sloane Stephens prima di affondare la teenager Coco Gauff, qui siamo magari meno sorpresi perchè negli ultimi anni il movimento della Repubblica Ceca ha prodotto tante giocatrici capaci di imporsi all’attenzione generale, ultima di queste quella Marketa Vondrousova che due anni fa, quasi dal nulla, aveva centrato la finale al Roland Garros 2021. Di Anastasia Pavlyuchenkova e Tamara Zidansek parleremo in seguito, intanto mettiamoci in attesa delle due semifinali femminili al Roland Garros 2021…



