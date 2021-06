Diretta Roland Garros 2021/ Travaglia De Minaur streaming video tv: orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: TRAVAGLIA-DE MINAUR, SEPPI-AUGER, CARUSO-DUCKWORTH, CECCHINATO-UCHIYAMA

La giornata odierna del Roland Garros 2021, martedì 1 giugno, scatta come sempre alle ore 11:00. Si completa il primo turno, dunque avremo finalmente l’esordio dei giocatori che sono inseriti nelle due parti alte dei tabelloni: si tratta di un giorno interessante per noi, perché quasi tutti gli italiani sono in questa metà del main draw Atp e dunque assisteremo a tante sfide interessanti che li coinvolgeranno. Alcuni di loro come abbiamo visto sono stati impegnati ieri; altri invece li vedremo all’opera appunto questo martedì. C’è il veterano Andreas Seppi, che incrocia la racchetta con il giovane canadese Félix Auger-Aliassime in una complicata sfida generazionale; c’è Salvatore Caruso che se la deve vedere con James Duckworth, e ancora Stefano Travaglia che ha pescato una testa di serie come Alex De Minaur, comunque abbordabile vista la superficie e i pochi risultati centrati all’inizio del 2021.

Avremo poi in campo Marco Cecchinato, che qui tre anni fa aveva vissuto il suo momento di gloria centrando la semifinale: il palermitano, reduce dalla finale a Parma (persa poi contro Sebastian Korda), affronta un primo turno sulla carta agevole contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, ma naturalmente si parte sempre dallo 0-0 e questo vale anche per tutti gli altri. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2021, noi possiamo solo aspettare che i vari match prendano il via e nel frattempo provare a fare una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali in arrivo dai campi in terra di Parigi, dove lo spettacolo sta per riprendere.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv del Roland Garros 2021 è proposta su Eurosport: sono due i canali di riferimento, il primo è quello principale e disponibile anche sul digitale terrestre mentre il secondo, Eurosport 2, è riservato ai clienti della televisione satellitare. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire i match del torneo di tennis anche in diretta streaming video: in questo caso bisognerà dotarsi di apparecchi come PC, tablet e smartphone e sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, statistiche e informazioni utili sono consultabili sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.rolandgarros.com, sul quale trovare anche i tabellini dei match in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta odierna del Roland Garros 2021 ci propone anche due dei grandi candidati al titolo: Novak Djokovic e Rafa Nadal sono finiti nella stessa parte del tabellone (come anche Roger Federer) e fanno oggi il loro esordio, sapendo di non potersi comunque incrociare in finale come era stato l’anno scorso, ma anche nell’ultimo atto dei recenti Internazionali d’Italia (due vittorie dello spagnolo). Per Djokovic, che conserva la prima posizione nel ranking Atp, l’avversario è Tennys Sandgren, che tre anni fa aveva raggiunto un quarto a Melbourne e in generale, pur non avendo mai raggiunto il livello che aveva da juniores, qualche grattacapo ai big l’ha creato in determinati momenti; Nadal invece se la dovrà vedere con Alexei Popyrin, giovane australiano che abbiamo visto protagonista nei precedenti tornei sulla terra. Torna a giocare anche Diego Schwartzman, semifinalista lo scorso anno e autore di una straordinaria stagione sul rosso; quest’anno però l’argentino non si è saputo ripetere e le sue quotazioni sono decisamente in calo, ora se la vedrà con Yen-Hsun Lu che, se in giornata, potrebbe anche dargli filo da torcere. Saranno molto interessanti anche le altre partite che si giocheranno nella diretta del Roland Garros 2021, tra poco scopriremo come andranno le cose…



