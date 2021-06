Diretta Roland Garros 2021/ Tsitsipas Medvedev streaming video tv: oggi i quarti!

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: TSITSIPAS-MEDVEDEV AI QUARTI!

La diretta odierna del Roland Garros 2021 ci propone i quarti di finale: martedì 8 giugno è il giorno in cui prendono il via i match del quinto turno, ci troviamo nelle due metà basse dei tabelloni e c’è parecchia carne al fuoco. Nel torneo maschile è la metà alta quella che aveva la concentrazione dei Big Three e di tanti italiani, come abbiamo visto nell’intensa giornata di ieri; qui però rimanevano gli outsider, e uno di questi è Alexander Zverev che, almeno sulla carta, ha più possibilità di arrivare in finale rispetto a un Daniil Medvedev che non ama particolarmente la terra rossa, anche se va detto che in questi giorni a Parigi sta facendo molto bene.

Per Zverev, che vuole finalmente spezzare la maledizione degli Slam che rischia di trascinarsi nel corso della carriera, l’avversario è Alejandro Davidovich Fokina: giocatore di talento e del quale abbiamo parlato più volte, reduce da due battaglie e che il colpo grosso lo può fare per davvero. Medvedev invece se la vedrà con Stefanos Tsitsipas: se dall’altra parte abbiamo i Big Three, nella diretta del Roland Garros 2021 di oggi abbiamo tre tenori della generazione che spera di arrivare a dominare, e il greco ne è fulgido rappresentante e lanciato dagli ultimi risultati raccolti. Staremo a vedere allora quello che succederà tra poco, quando finalmente si inizierà a giocare…

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021, come ormai sappiamo, sarà trasmessa su entrambi i canali di Eurosport: quello principale è disponibile sul digitale terrestre, ma consigliamo anche di seguire Eurosport 2 per il quale sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video viene fornito agli abbonati dalla piattaforma Eurosport Player, mentre per quanto riguarda il sito ufficiale del torneo dovrete visitare la pagina www.rolandgarros.com, e qui troverete i tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche utili da consultare.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Oggi al Roland Garros 2021 sono impegnate anche le donne, e come spesso accade a Parigi il tabellone è sorprendente: delle quattro giocatrici in campo, solo Anastasia Pavlyuchenkova ha già giocato i quarti di uno Slam (lo ha fatto in ognuno dei 4 grandi tornei) senza mai andare oltre, per il resto avremo tre storie inedite da raccontare. Elena Rybakina ha fatto fuori Serena Williams e vuole diventare la prima kazaka nella storia a vincere un Major; Tamara Zidansek è la grande sensazione del torneo, anche se di lei va detto che dopo aver eliminato, al primo turno, una Bianca Andreescu in crisi (9-7 al terzo dopo due tie break) non ha più dovuto affrontare teste di serie e ha avuto un cammino più abbordabile delle altre. Paula Badosa era la giocatrice più attesa a questo risultato, per quello che ha fatto nelle settimane passate e perché sulla terra è cresciuta, avendo anche vinto gli Open di Francia a livello juniores non troppo tempo fa. Dunque la diretta del Roland Garros 2021 si prospetta entusiasmante anche oggi, tra poco scopriremo chi si regalerà le semifinali dello Slam parigino…



