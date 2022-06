Diretta Roland Garros 2022/ Rublev Cilic streaming video tv: oggi i quarti! (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: SI COMPLETANO I QUARTI!

Al Roland Garros 2022 è tempo di completare il quadro dei quarti di finale: mercoledì 1 giugno i match del torneo singolare iniziano alle ore 12:00 e saranno tutti sul campo centrale (il Philippe Chatrier) perché ormai sono soltanto quattro, e fanno riferimento alla parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile. Partiamo dallo Slam Atp, che oggi prevede Ruud Rune e Rublev Cilic: da una parte una sorta di derby scandinavo tra due giocatori giovani che stanno riscrivendo la storia del tennis per il loro Paese, dall’altra un possibile salto di qualità (finalmente) e un grande veterano in cerca dell’ultimo ballo.

Approfondiremo, ma intanto per quanto riguarda il torneo Wta dobbiamo dire, nel presentare la diretta del Roland Garros 2022, che i due match in programma sono Swiatek Pegula e Kudermetova Kasatkina, dunque la numero 1 che vuole estendere la sua incredibile striscia vincente (arrivata a 32 partite) che gioca la riedizione della semifinale al Miami Open, poi un derby russo tra una giocatrice che torna ai quarti del Roland Garros dopo quattro anni e una che non era mai stata agli ottavi di un Major. Dunque, ci attende un bello spettacolo: staremo a vedere quello che succederà sui campi quando si comincerà a giocare…

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv del Roland Garros 2022 è affidata ad Eurosport: canale che fa parte del pacchetto del digitale terrestre e quindi sarà in chiaro per tutti, ma che potrà essere selezionato anche dal satellite (in abbonamento) e dunque al numero 210 del decoder di Sky. Il servizio di diretta streaming video viene invece garantito da DAZN, perché Eurosport è accessibile anche da questa piattaforma: bisognerà essere clienti e usufruire di qualunque dispositivo compatibile, mentre sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sui match del giorno, a cominciare dai tabellini play-by-play e le statistiche aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta del Roland Garros 2022 per questo mercoledì. La notizia purtroppo è quella del ritiro di Jannik Sinner, che aveva aperto benissimo il suo ottavo contro Andrey Rublev ma poi, ancora una volta in una stagione che sta diventando maledetta, si è dovuto arrendere a un problema fisico (stavolta il ginocchio) che lo ha messo ko impedendogli di proseguire il match. A sfidare Rublev, che torna ai quarti del Roland Garros e vuole finalmente andare oltre in uno Slam, sarà Marin Cilic: classe ’88, vincitore degli Us Open nel 2014.

Certamente non è più il giocatore di un tempo ma ogni tanto ha dei guizzi non da poco, come ha dimostrato lunedì schiantando nientemeno che il numero 2 Atp Daniil Medvedev (del quale comunque, pur senza nulla togliere al croato, andrebbe detto che sulla terra rossa è ancora un giocatore non di primo livello). Dall’altra parte, il derby del Nord: sia per Casper Ruud che per Holger Rune si tratta della prima volta nei quarti di uno Slam, ma il diciannovenne danese prima di questa grande corsa al Roland Garros 2022 aveva giocato (perdendolo) un solo match nei Major, lo scorso gennaio agli Australian Open. Un nuovo teenager che può fare il colpo grosso dunque: non vediamo l’ora che i match prendano il via per scoprire se sarà così…











