Diretta Roland Garros 2022/ Sonego Ruud streaming video tv, orario match (3° turno)

La giornata del Roland Garros 2022 di sabato 28 maggio scatta come di consueto alle ore 11:00, e si completeranno oggi i match del terzo turno: superarli significa entrare nella seconda settimana dello Slam, cosa che per qualche giocatore è una sorta di formalità ma per altri rappresenta invece un obiettivo importante, perché comunque vuol dire aver raggiunto gli ottavi di finale. Sonego Ruud e Giorgi Sabalenka sono i match che ci riguardano da vicino: entrambi particolarmente tosti, entrambi però superabili dai nostri tennisti senza che si debba necessariamente chiamare “impresa”, anche se ovviamente sarebbero risultati contro pronostico.

Questo, sia considerando le teste di serie (Casper Ruud è numero 8, Aryna Sabalenka numero 7) sia il livello generale degli avversari; come detto però Lorenzo Sonego e Camila Giorgi hanno le armi giuste per affrontare questo impegno, se volessimo sbilanciarci diremmo che le maggiori possibilità di arrivare agli ottavi del Roland Garros 2022 le ha l’italo-argentina ma non è un modo per sminuire le speranze del piemontese. Non resta allora che affidarci alla diretta del Roland Garros 2022 per scoprire se l’Italia del tennis continuerà a brillare nella capitale francese, intanto però possiamo fare una considerazione su quello che ci attende nella giornata di sabato.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SONEGO RUUD

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2022 sarà sui due canali di Eurosport, quello principale disponibile anche sul digitale terrestre e il secondo (Eurosport 2) accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare. L’emittente fa comunque parte anche del pacchetto DAZN: abbonandovi a questa piattaforma potrete dunque seguire i match del Roland Garros 2022 (selezionati soprattutto dalla regia internazionale, che naturalmente cercherà di privilegiare i campi principali) in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Possiamo infine sottolineare che sul sito ufficiale di questo Slam, www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come i tabellini aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta del Roland Garros 2022. La metà bassa del tabellone maschile è quella che si considera priva dei nomi di rilievo, ma nel tennis Atp di oggi non esistono solo Djokovic, Nadal e il nuovo arrivato Alcaraz. Per esempio oggi sarà in campo Daniil Medvedev, che di poter competere con i Big Three lo ha ampiamente dimostrato ma che deve ancora domare in maniera definitiva la terra rossa. Il russo ora procede senza sbalzi, e avrà al terzo turno un incrocio interessante contro Miomir Kecmanovic, serbo del quale in gioventù si parlava molto bene e che giovedì ha eliminato in rimonta un talento ancora acerbo come Alexander Bublik.

Sarà poi sicuramente da seguire il match tra Holger Rune e Hugo Gaston: uno ha 19 anni da un mese, l’altro ne farà 22 a fine settembre, in questo Roland Garros 2022 hanno aperto le danze eliminando rispettivamente Denis Shapovalov e Alex De Minaur, non proprio gli ultimi arrivati. Per Hubert Hurkacz, che ha battuto il nostro Marco Cecchinato, impegno tostissimo contro David Goffin e altra partita che dovremo seguire con interesse: il vincente sarebbe l’avversario di Sonego agli ottavi, mentre per la Giorgi potrebbe esserci Daria Kasatkina.











