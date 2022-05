Diretta Roland Garros 2022/ Streaming video tv, via allo Slam di Parigi!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: AL DEBUTTO!

La diretta del Roland Garros 2022 entrerà nel vivo a partire da oggi, domenica 22 maggio: seguendo una prassi ormai frequente negli ultimi anni, il tabellone principale inizia già di domenica così da guadagnare un giorno festivo in più e avere tre domeniche con partite al Roland Garros, favorendo il pubblico sia in presenza al Bois de Boulogne sia in televisione – oltre ad avere più margine in caso di recuperi nel corso poi del torneo. Questo quindi è il giorno in cui comincia il secondo torneo stagionale del Grande Slam, l’appuntamento più importante dell’anno sulla terra rossa. Dunque già dalle ore 11.00 di oggi si potranno seguire i primi incontri del Roland Garros 2022 a Parigi e chissà se il primo turno potrà già regalarci sorprese.

Diretta/ Djokovic Tsitsipas (risultato finale 3-2): Nole vince il Roland Garros 2021!

L’attesa è grandissima, anche se per quanto riguarda i tennisti italiani dobbiamo annotare che prosegue l’assenza di Matteo Berrettini, per cui le nostre speranze si concentrano soprattutto su Jannik Sinner. Più in generale, è da ricordare che l’anno scorso il Roland Garros vide una finale di lusso tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, che si prese l’enorme soddisfazione di battere il re della terra rossa Rafa Nadal a ”casa” sua in semifinale per conquistare poi il torneo maschile contro il greco, mentre nel tabellone femminile si impose a sorpresa la ceca Barbora Krejčíková, che non era nemmeno fra le teste di serie e sconfisse nel match decisivo la numero 31 russa Anastasija Pavljučenkova.

DIRETTA/ Krejcikova Pavlyuchenkova (2-1) finale Roland Garros 2021: vince la ceca!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2022 sarà trasmessa su entrambi i canali di Eurosport: quello principale è disponibile sul digitale terrestre, ma consigliamo anche di seguire Eurosport 2 per il quale sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video viene fornito agli abbonati dalla piattaforma Discovery + oppure Eurosport Player, mentre per quanto riguarda il sito ufficiale del torneo dovrete visitare la pagina www.rolandgarros.com, e qui troverete i tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche utili da consultare.

Diretta Roland Garros 2021/ Djokovic Nadal (finale 3-1) video: serbo vince in 4 set

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: IL CONTESTO

Siamo pronti dunque a vivere due lunghe settimane di emozioni in diretta dal Roland Garros 2022, che adesso andiamo a presentare a grandi linee per capire che cosa potrà succedere sulla terra rossa di Parigi. Innanzitutto, annotiamo che ci sarà finalmente il ritorno del russo Daniil Medvedev (assente invece oltre che Berrettini pure Roger Federer), che è in lotta per il numero 1 del Mondo con Novak Djokovic e anche Alexander Zverev almeno per la matematica, mentre il re della terra rossa Rafa Nadal cercherà il suo titolo numero 14 al Roland Garros e il padrone di casa francese Jo-Wilfried Tsonga disputerà il suo ultimo torneo in carriera. Saranno sette gli italiani in gara, li citiamo in ordine di tabellone: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Giulio Zeppieri, Lorenzo Musetti, Franco Agamenone e Jannik Sinner.

Nel torneo di singolare femminile può essere più difficile sbilanciarsi in vista del Roland Garros 2022, anche perché tra le donne le gerarchie sono molto meno stabili, come aveva indicato la finale a dir poco sorprendente dell’anno scorso. La protagonista più attesa è però naturalmente la polacca Iga Swiatek, già vincitrice del Roland Garros nel 2020, numero 1 del Mondo e con una striscia aperta di 28 vittorie consecutive in questa stagione. Per la prima volta dal 2011 non ci saranno a Parigi né Serena né Venus Williams, le quattro partecipanti azzurre saranno invece Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Camila Giorgi e Martina Trevisan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA