Diretta Roland Garros 2022/ Trevisan Saville streaming video tv: oggi il 3° turno!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: TREVISAN SAVILLE NEL 3° TURNO!

Venerdì 27 maggio la giornata del Roland Garros 2022 ci regala il terzo turno: l’inizio dei match è previsto per le ore 11:00, e per una volta noi vogliamo iniziare a parlare dell’appuntamento con il tabellone femminile. Qui infatti è rimasta in corsa la nostra Martina Trevisan: due anni fa, quando il Roland Garros era stato disputato in autunno (causa pandemia), la fiorentina si era spinta fino ai quarti di finale trovando il momento migliore della carriera, una grande corsa che era stata interrotta da Iga Swiatek che iniziava proprio dalla capitale francese ad estendere il suo dominio sul tennis femminile.

Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv: Sinner e Tsitsipas avanti

Oggi Trevisan Saville vale un posto negli ottavi, e dunque l’azzurra può provare a replicare quel risultato o comunque avvicinarlo: la sua avversaria, Daria Saville, è già stata conosciuta come Gavrilova e ha cambiato cognome dopo il recente matrimonio, gioca sotto la bandiera australiana ma è russa di nascita e con la Federazione ha disputato la prima parte di carriera. Giocatrice esperta, che a Miami ha annullato un match point a Lucia Bronzetti per poi batterla; vedremo come andrà oggi nella diretta del Roland Garros 2022, noi speriamo nella nostra Martina Trevisan.

Diretta/ Sinner Carballes Baena (risultato 3-6 6-4 6-4 6-3): l'azzurro al terzo turno

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE TREVISAN SAVILLE

Ricordiamo una volta di più che la diretta tv del Roland Garros 2022 viene garantita da Eurosport: i due canali seguiranno il torneo dello Slam di tennis, dando priorità ai campi principali. L’emittente è presente con Eurosport anche sul digitale terrestre, mentre con Eurosport 2 soltanto al numero 211 del decoder satellitare (dunque per gli abbonati); la diretta streaming video sarà invece disponibile attraverso la piattaforma DAZN – sempre per i clienti – installabile su tutti i dispositivi compatibili. Inoltre possiamo segnalare che le informazioni principali sul torneo e i match del giorno, come i tabellini aggiornati in tempo reale, saranno liberamente consultabili sul sito ufficiale del Roland Garros, all’indirizzo www.rolandgarros.com.

Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv: Fognini si ritira, Nadal avanti

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Per quanto riguarda la diretta del Roland Garros 2022, bisogna anche parlare dei match del torneo maschile: qui siamo nella parte alta del tabellone, che ieri ha perso un Fabio Fognini ritiratosi quando era sotto 0-2 contro Botic Van de Zandschulp. Sarà dunque l’olandese ad avere la missione impossibile di fermare Rafa Nadal, che va per il quattordicesimo alloro sulla terra di Parigi; il numero 1 Novak Djokovic invece se la deve vedere con Aljaz Bedene, mentre Alexander Zverev dopo la rimonta (da 0-2) contro Sebastian Baez affronta al terzo turno Brandon Nakashima, giovane statunitense che abbiamo visto alla NextGen Atp.

Ancora: la diretta del Roland Garros 2022 ci presenterà oggi la bella sfida tra Cameron Norrie e Karen Khachanov, due giocatori che sulla terra patiscono qualcosa ma possono regalare spettacolo, e poi ancora una intrigante Dimitrov Schwartzman (qui invece il discorso è contrario) e un Félix Auger-Aliassime che prima di questa edizione non aveva mai vinto un singolo match al Roland Garros, e ora deve battere Filip Krajinovic per avere accesso agli ottavi. Da vedere poi il match tra i giovani Sebastian Korda e Carlos Alcaraz: uno già consacrato con i titoli di Miami, Barcellona e Madrid, l’altro però in crescita costante. Che possa diventare una straordinaria rivalità anche a breve termine?











© RIPRODUZIONE RISERVATA