DIRETTA ROLAND GARROS 2023/ Alcaraz Djokovic video streaming tv: prima volta in uno Slam! (9 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: IL PRECEDENTE

La diretta del Roland Garros 2023 ci propone le semifinali maschili, e come abbiamo già visto quella più attesa è senz’altro Alcaraz Djokovic. Questo non solo per la corsa al numero 1 Atp e l’ideale passaggio di consegne, ma anche perché fino a questo momento i due si sono incrociati soltanto una volta: strano a dirsi, ma bisogna ricordare che, nel periodo in cui Carlos Alcaraz è definitivamente comparso sulla scena, Novak Djokovic ha saltato qualche torneo importante a causa delle restrizioni per il Covid.

Di conseguenza, questa semifinale Alcaraz Djokovic al Roland Garros 2023 sarà la prima partita in uno Slam tra i due; per trovare il precedente dobbiamo tornare allo scorso anno, sempre sulla terra rossa e nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. Se Alcaraz si era rivelato al mondo con il successo su Stefanos Tsitsipas agli Us Open della stagione precedente, quel giorno alla Caja Magica era “arrivato”: il giovane spagnolo aveva battuto Djokovic al termine di un match splendido, terminato con il risultato di 6-7 7-5 7-6 e due tie break chiusi entrambi sul 7-5. Alcaraz avrebbe poi vinto il titolo; forse al Roland Garros 2023 il favorito resta Djokovic, perché sulla distanza dei cinque set ha ancora qualcosa in più. Tuttavia, il numero 1 Atp adesso è pronto davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport

LE SEMIFINALI ATP!

Grande spettacolo al Roland Garros 2023: venerdì 9 giugno si giocano infatti le semifinali Atp, che ci consegneranno la nuova finale maschile nel torneo dello Slam. Alcaraz Djokovic, attesissima, è quella nella parte alta del tabellone; Ruud Zverev quella invece nella metà bassa. Due dei quattro semifinalisti sono gli stessi dello scorso anno: stiamo parlando di Casper Ruud e Alexander Zverev, che si incrociano oggi mentre 12 mesi fa avevano avuto sorte diversa, perché il tedesco si era infortunato nel corso del match contro Rafal Nadal mentre il norvegese era volato alla prima finale Slam in carriera (ne avrebbe giocata un’altra agli Us Open) perdendola però nettamente.

Gli altri due giocatori sono però quelli con il maggiore hype, ed è inevitabile: negli ultimi mesi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, l’anno scorso eliminati ai quarti, si sono contesi la prima posizione nel ranking mondiale e il loro è anche un ideale e possibile passaggio di consegne, visti i 16 anni di differenza e il fatto che Alcaraz sia già nella posizione per dominare il tennis nel prossimo decennio – se non di più – come Nole ha fatto. Da vedere allora chi andrà in finale, nella diretta del Roland Garros 2023: le due semifinali maschili sono tutte da vivere ci sarebbe tantissimo di cui parlare, noi proviamo ora a tracciare i temi principali.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Roland Garros 2023 promette scintille: forse una larga parte di pubblico avrebbe voluto che Alcaraz Djokovic fosse la finale qui a Parigi, ma la vittoria agli Internazionali d’Italia ha proiettato Daniil Medvedev al numero 2 del ranking e così spagnolo e serbo sono finiti nella stessa parte del tabellone. Poco male: sarà comunque una semifinale straordinaria – almeno sulla carta – Alcaraz nei quarti ha giocato un match sensazionale contro Stefanos Tsitsipas (al netto di un calo nel finale di un terzo set già vinto, che sarebbe potuto costare caro) e sta confermando che sì, potrebbe essere il volto dominante del tennis parecchio a lungo.

Djokovic però resta Djokovic: un giocatore che quando sta bene è complicatissimo da battere perché ha esperienza, è instancabile, ha innumerevoli frecce in faretra e sa come si vincono i grandi tornei. Non si mettono in bacheca 22 Slam per caso, non si raggiungono per 14 volte consecutive i quarti al Roland Garros (nemmeno Nadal ci è riuscito), insomma Alcaraz per battere Nole dovrà fare l’Alcaraz e anche di più. Dall’altra parte, tutto possibile: volendola prendere “semplice” possiamo dire che il principale nemico di Zverev è Zverev stesso, ovvero il tedesco dovrà fare quello step mentale nei momenti che contano. Ruud è un enigma: sa giocare straordinariamente bene, ma a volte si perde. Staremo a vedere…











