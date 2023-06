Diretta Roland Garros 2023/ Dimitrov Zverev streaming video tv: proseguono gli ottavi! (lunedì 5 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SI COMPLETANO GLI OTTAVI!

Al Roland Garros 2023 si completano i match validi per gli ottavi di finale: lunedì 5 luglio prosegue dunque la seconda settimana nel torneo dello Slam, e in questa sezione di tabellone (la parte bassa Atp e quella alta Wta) non abbiamo italiani impegnati, perché sono stati tutti eliminati nel corso della prima settimana. Possiamo comunque dire che le partite saranno interessanti, anche perché presentano sorprese: inevitabile parlare così di Tomas Martin Etcheverry e Yoshihito Nishioka, che si affrontano in una sfida che, vada come vada, porterà uno dei due a disputare per la prima volta un quarto in un Major.

Abbiamo comunque anche dei big: Dimitrov Zverev è una partita che potremmo anche definire classica e che potrebbe rilanciare il veterano bulgaro a scapito del tedesco, che qui l’anno scorso si era gravemente infortunato in semifinale Poi, Casper Ruud che nel 2022 ha raggiunto la finale e che ora ci riprova, ma deve stare attento all’insidia cilena Nicolas Jarry essendo quest’ultimo uno specialista della terra; e poi Holger Rune, il ragazzino terribile che ormai è una solida realtà e che, nella diretta del Roland Garros 2023 di oggi, affronta quel Francisco Cerundolo che è cresciutissimo e che va a caccia di gloria. Staremo allora a vedere come andranno le cose sui campi di Parigi…

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora della diretta del Roland Garros 2023, dobbiamo chiaramente presentare anche i match nel torneo femminile. Qui spicca la presenza di Iga Swiatek: la numero 1 Wta ha vinto un altro match con il risultato di 6-0 6-0 e prosegue la sua grande marcia verso il terzo titolo agli Open di Francia. La polacca se la vede con Lesia Tsurenko; poi, eventualmente, non avrebbe l’incrocio con la sua nemesi Elena Rybakina, perché la kazaka si è ritirata a causa di una sorta di influenza e dunque ha lasciato strada libera a Sara Sorribes Tormo, che potrebbe avere un’occasione ma non avrà un incrocio semplice contro Beatriz Haddad Maia, in questo momento particolarmente in forma.

Coco Gauff, finalista l’anno scorso e uscita vincitrice dalla battaglia contro la sedicenne Mirra Andreeva (con successo in rimonta), se la vede con Anna Karolina Schmiedlova, che prometteva molto qualche anno fa e poi si è persa per strada, ma qui al Roland Garros 2023 sta giocando un tennis molto solido; infine il quarto match nel torneo femminile oppone Ons Jabeur, già due finali Slam ma che ora è chiamata a fare il definitivo salto di qualità, a Bernarda Pera che purtroppo ha interrotto la corsa della nostra Elisabetta Cocciaretto, ultima italiana rimasta in corsa nel tabellone Wta del Roland Garros 2023.











