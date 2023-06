Diretta Roland Garros 2023/ Rune Ruud streaming video tv: ancora quarti di finale! (mercoledì 7 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: RUNE RUUD IL BIG MATCH!

I quarti di finale al Roland Garros 2023 proseguono nella giornata di mercoledì 7 giugno: si gioca a partire dalle ore 11:00, quattro i match cui assisteremo tra torneo Atp e Wta. Andiamo a scoprirli subito: certamente la sfida che si presenta come più interessante è Rune Ruud, la riedizione della semifinale agli Internazionali d’Italia (vinse il giovane danese). Holger Rune ha superato la prova Francisco Cerundolo, vincendo una maratona da cinque set e quattro ore, ma ora si trova di fronte quel Casper Ruud che sulla terra ha mostrato di sapersela giocare, nel 2022 ha raggiunto due finali Slam (una a Parigi) e si trova sempre ad un passo dal fare il salto di qualità.

L’altro quarto è inatteso: Zverev Etcheverry è una sorpresa anche se l’argentino Tomas Martin Etcheverry è già numero 49 Atp e in questo Roland Garros 2023 ha fatto vedere grandi cose, per esempio battendo in tre set sia Alex De Minaur che Borna Coric. Per quanto riguarda Alexander Zverev, i quarti agli Open di Francia sono ormai una costante ma il tedesco, 26 anni, ha bisogno di fare davvero risultati negli Slam, perché fino ad oggi ha disputato soltanto una finale e l’ha persa in modo clamoroso. Non resta che vedere cosa ci riserverà la diretta del Roland Garros 2023 per questo mercoledì di grande intensità e, speriamo, spettacolo…

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, rispettivamente ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e dunque riservati agli abbonati Sky. Per seguire i match in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, vi dovrete riferire all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente la diretta del Roland Garros 2023 contempla anche i match del torneo Wta. Qui abbiamo Swiatek Gauff: l’anno scorso aveva rappresentato la finale, oggi le due si affrontano ai quarti e dunque altro capitolo di una rivalità che potrebbe diventare costante e interessante. Iga Swiatek agli ottavi ha giocato solo sei giochi prima che Lesia Tsurenko alzasse bandiera bianca per infortunio; Coco Gauff ha superato indenne Anna Karolina Schmiedlova, ma nel turno precedente aveva dovuto rimontare la terribile sedicenne Mirra Andreeva (ne sentiremo parlare presto), e ora spera di sovvertire un pronostico che non la vede favorita ma le dà qualche chance.

L’altro quarto femminile al Roland Garros 2023 è Haddad Maia Jabeur: la tunisina Ons Jabeur con questo risultato è entrata tra le prime otto in ogni Slam disputato, ma finora ha perso le due finali giocate e dunque cerca il centesimo per fare l’euro. Beatriz Haddad Maia non aveva mai superato il secondo turno in un Major, grazie alla battaglia vinta contro Sara Sorribes Tormo è diventata la prima brasiliana ai quarti dalla fine degli anni Sessanta. Peccato, guardando la parte bassa del tabellone al Roland Garros 2023, per Elena Rybakina che, probabilmente, senza l’improvviso forfait sarebbe stata grande protagonista oggi.











