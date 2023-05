Diretta Roland Garros 2023/ Sinner Altmaier, Musetti Shevchenko streaming video tv: 2° turno! (31 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: OTTO ITALIANI IN CAMPO!

La giornata di mercoledì 31 maggio, per la diretta del Roland Garros 2023, prevede i match del secondo turno e ancora una volta sarà ricca per gli italiani. Ne abbiamo in campo ben otto, e dunque possiamo subito presentare le loro partite: spiccano sicuramente Sinner Altmaier e Musetti Shevchenko, certamente perché Jannik Sinner – in particolar modo lui, ovviamente – e Lorenzo Musetti sono le due principali speranze di casa nostra, in questo torneo dello Slam – ma anche perché gli avversari, ovvero Daniel Altmaier e Alexander Shevchenko, li abbiamo visti abbastanza competitivi nei precedenti appuntamenti sulla terra, e dunque potrebbero essere insidiosi pur se gli azzurri partono favoriti.

Nel tabellone Atp però abbiamo anche Sonego Humbert, e qui Lorenzo Sonego deve fare attenzione perché Ugo Humbert gioca in casa ed è temibile sul rosso; poi Fognini Kubler, con il veterano Fabio Fognini che dopo il capolavoro contro Félix Auger-Aliassime va in cerca di altra gloria in un match sulla carta più abbordabile contro Jason Kubler. A chiudere gli incontri maschili degli italiani abbiamo Arnaldi Shapovalov: pronostico chiuso per il giovane Matteo Arnaldi, che al Roland Garros 2023 va a caccia di ulteriore crescita ma sfida il mancino canadese, sperando che la terra non troppo congeniale all’avversario possa lievemente mitigare la differenza di livello, che certamente esiste tra i due giocatori.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, rispettivamente ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e dunque riservati agli abbonati Sky. Per seguire i match in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, vi dovrete riferire all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci sono anche tre donne impegnate oggi nella diretta del Roland Garros 2023. Partiamo da Errani Begu: la nostra Sara Errani agli Open di Francia ha sempre fatto benissimo, ha anche raggiunto la finale ma stiamo parlando di 11 anni fa e nel mentre sono successe parecchie cose. Oggi, a 36 anni, la bolognese cerca un ultimo giro di giostra e Irina-Camelia Begu potrebbe essere avversaria non troppo ostica, anche se certamente favorita (ma sappiamo che nel tennis femminile può succedere di tutto). Più agevole l’impegno che attende Elisabetta Cocciaretto, ormai in crescita costante: la sua rivale è la svizzera Simona Waltert, numero 128 del ranking, che arriva dalle qualificazioni.

In Giorgi Pegula la maceratese Camila Giorgi non è certamente favorita: Jessica Pegula è la testa di serie numero 3 del tabellone e negli ultimi tornei ha sempre dimostrato costanza, ha vinto il Masters 1000 di Guadalajara e, anche se poi non si è più ripetuta mancando sempre i grandi appuntamenti, è una delle migliori tenniste al mondo che sa esaltarsi quando i match diventano una battaglia. Anche qui, comunque, dobbiamo dire che la nostra Giorgi è imprevedibile: può vincere contro chiunque e perdere da chiunque. Dunque non resta che aspettare, e scoprire cosa succederà oggi nella diretta del Roland Garros 2023…











