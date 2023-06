Diretta Roland Garros 2023/ Sinner Altmaier, Zeppieri Ruud streaming video tv: cinque italiani! (1 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SPICCA SINNER ALTMAIER!

Al Roland Garros 2023 si continua a giocare: giovedì 1 giugno si completano i match del secondo turno che, ricordiamo, è iniziato domenica – come da tradizione – e dunque dura di fatto cinque giorni, al posto dei canonici quattro. A partire dalle ore 11:00 assisteremo a tanti match: quello che spicca è certamente Sinner Altmaier (questa sfida era originariamente in programma ieri) con il nostro Jannik Sinner che testa i suoi progressi sulla terra rossa (e in generale negli Slam) contro il tedesco Daniel Altmaier, avversario che non gli è superiore ma che va preso con le pinze perché in questo periodo si sta esprimendo bene. Da citare anche Paolini Danilovic: bel match tra la nostra Jasmine Paolini e la figlia d’arte Olga Danilovic.

Diretta Roland Garros 2023/ Musetti Shevchenko streaming video tv: eliminati Arnaldi e Errani (31 maggio)

Saranno però altri tre gli italiani in campo oggi, nella diretta del Roland Garros 2023: Vavassori Olivieri e Zeppieri Ruud sono due partite molto differenti. Entrambi gli azzurri sono reduci da maratone al quinto set e vittorie incredibili – soprattutto Andrea Vavassori, che era sotto 0-2 e ha annullato sei match point – ma ora il percorso è diverso perché il torinese affronta Genaro Alberto Olivieri che è numero 231 del ranking Atp, mentre Giulio Zeppieri se la vede con il finalista dell’anno scorso Casper Ruud. Nel tabellone femminile, Cocciaretto Waltert: per la nostra Elisabetta Cocciaretto, che al primo turno ha fatto fuori Petra Kvitova, match abbordabile contro la svizzera Simona Waltert.

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2023 Roma video streaming tv: Musetti vince il derby

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, rispettivamente ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e dunque riservati agli abbonati Sky. Per seguire i match in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, vi dovrete riferire all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

Sinner: "Ottimo inizio di stagione, spero di fare bene a Roma"/ "Alcaraz è un amico"

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Fino a questo momento la diretta del Roland Garros 2023 ha detto molto bene agli italiani: non possiamo certamente dimenticare la giornata di martedì, quando Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri hanno vinto il loro primo match nel tabellone principale di uno Slam. Vavassori, come già detto, ha centrato una grande impresa contro Miomir Kecmanovic, rimontando due set al serbo e poi cancellando sei match point, andando a vincere i tre parziali sempre al tie break con due di questi tiratissimi. Zeppieri aveva iniziato con un roboante 6-0 su Alexander Bublik; il kazako, che di talento ne ha ma spesso sceglie di “nasconderlo”, si è poi messo a giocare e ha ribaltato la partita, ma il giovane romano è stato bravissimo a portarlo al quinto e infine vincere.

Adesso per lui la strada potrebbe essere già chiusa, perché Ruud è un Top Ten con due finali Slam in carniere e certamente parte nettamente favorito; può invece continuare a stupire Vavassori, che nel secondo turno del Roland Garros 2023 sfida il ventiquattrenne argentino Olivieri. Giocatore che naturalmente arriva dalle qualificazioni (dove ha fatto fuori Henri Laaksonen) e poi ha avuto bisogno del quinto set (era sotto 1-2) per avere la meglio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, che è sei posizioni sotto di lui nel ranking. Ci aspettiamo allora che Andrea arrivi al terzo turno, ma attenzione: nei Major, e soprattutto sulla terra del Roland Garros, non c’è mai davvero nulla di scontato…











© RIPRODUZIONE RISERVATA