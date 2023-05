Diretta Roland Garros 2023/ Streaming video tv: ecco lo Slam sulla terra! (29 maggio 2023)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: A PARIGI SENZA NADAL

Finalmente è tempo di Roland Garros 2023: alle ore 11:00 di lunedì 29 maggio scatta il primo turno del torneo di tennis dello Slam, degna conclusione di una stagione sulla terra rossa che fino a qui ha entusiasmato. Purtroppo, va detto, sarà un Roland Garros 2023 senza il suo re: Rafa Nadal, che ha vinto 14 volte a Parigi, ha annunciato il suo forfait una decina di giorni fa e anche la possibilità che possa non rientrare in questa stagione. Alla sua, certamente quella che fa più clamore, si aggiungono le assenze del nostro Matteo Berrettini (e non è una novità) e di Andy Murray, come dei lungodegenti Nick Kyrgios e Marin Cilic.

Dunque mancherà il campione in carica nella diretta del Roland Garros 2023: ci sarà comunque quella Wta, Iga Swiatek che nonostante il ritiro a Roma (durante la semifinale) sembra aver recuperato. I motivi di interesse per seguire il torneo dello Slam sono tanti: dalla lotta generazione tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovica alla possibile intrusione di un Daniil Medvedev che ha finalmente domato la terra, passando per Jannik Sinner che guida la pattuglia degli italiani e finalmente vuole arrivare in fondo. Staremo a vedere: la diretta del Roland Garros 2023 è solo alla prima giornata, ma negli Slam tutti iniziano a giocare dal primo turno e questo aumenta certamente lo spettacolo…

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da due emittenti, come sempre succede con tutti gli Slam e, in generale, quei tornei che registrano la presenza maschile e femminile. I match del tabellone Atp saranno garantiti da Eurosport, attraverso il canale principale e Eurosport 2: numeri 211 e 212 del decoder satellitare e dunque appuntamento riservato agli abbonati Sky, con la possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. I match femminili invece vengono forniti da SuperTennis, la web-tv federale: la trovate al numero 64 del telecomando (oltre che al numero 212 di Sky), dunque qui le partite saranno visibili in chiaro e ci sarà l’alternativa della diretta streaming video visitando il portale SuperTenniX.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora pronti a vivere la diretta del Roland Garros 2023: gli italiani ci sono, guidati appunto da Jannik Sinner che dopo le delusioni dei Masters 1000 sulla terra (eliminato da Francisco Cerundolo a Roma) spera di fare strada nello Slam di Parigi, anche se la superficie non è sicuramente quella che preferisce. È testa di serie anche Lorenzo Musetti, che sarà il numero 17 del tabellone Atp: il carrarese ha avuto ampi progressi negli ultimi tempi, ma giocando sulla distanza dei tre set su cinque potrebbe comunque pagare qualcosa in termini di tenuta, mentale ancor prima che fisica.

Tra le donne, attenzione in particolar modo a Martina Trevisan: non c’è solo la crescita esponenziale che la fiorentina ha avuto, ma anche una semifinale e un quarto agli Open di Francia che ci fanno sapere come per lei il Roland Garros 2023 possa essere un altro torneo della consacrazione, perché qui si trova benissimo. Come sempre poi lo Slam potrebbe raccontarci storie interessanti: da grandi ritorni a irruzioni sulla scena. Ben Shelton, Tomas e Mirra Andreeva sono forse, da questo punto di vista, i due nomi da osservare con più attenzione, ma sono già ben conosciuti…











