Diretta Roland Garros 2023/ Streaming video tv: inizia il secondo turno! (martedì 30 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SI CONTINUA A GIOCARE!

Proseguono le grandi emozioni del Roland Garros 2023. Martedì 30 maggio, sempre con inizio dei match alle ore 11:00, si torna in campo sulla terra rossa di Parigi per iniziare il secondo turno: siamo nel secondo torneo Slam della stagione – il primo è stato l’Australian Open, ovviamente – e quindi bisogna ricordare che gli uomini giocano sulla distanza dei cinque set e che, a differenza di quanto succede nei Masters 1000 come anche negli appuntamenti “minori”, tutti i giocatori sono impegnati fin dal primo turno. Tempo di Roland Garros 2023, tempo di scoprire chi andrà a prendersi il titolo: allo Slam sulla terra si è arrivati in una situazione interessante.

Novak Djokovic a causa del Flop a Roma (eliminato ai quarti da Holger Rune) ha restituito la prima posizione nel ranking Atp a Carlos Alcaraz. Il serbo va a caccia del Major numero 23 con il quale staccherebbe Rafa Nadal: lui stesso aveva detto di sperare in una finale contro lo spagnolo come una sorta di resa dei conti, e invece Nadal ha dovuto dare forfait con parecchia incertezza circa il momento in cui potrà tornare a calcare i campi. Anche in sua assenza ovviamente la diretta del Roland Garros 2023 resta un grande spettacolo: non resta dunque che scoprire come andranno le cose nei match di oggi, ma poi questo torneo dello Slam sarà molto lungo perché vedrà la sua conclusione tra dodici giorni…

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da due emittenti, come sempre succede con tutti gli Slam e, in generale, quei tornei che registrano la presenza maschile e femminile. I match del tabellone Atp saranno garantiti da Eurosport, attraverso il canale principale e Eurosport 2: numeri 211 e 212 del decoder satellitare e dunque appuntamento riservato agli abbonati Sky, con la possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. I match femminili invece vengono forniti da SuperTennis, la web-tv federale: la trovate al numero 64 del telecomando (oltre che al numero 212 di Sky), dunque qui le partite saranno visibili in chiaro e ci sarà l’alternativa della diretta streaming video visitando il portale SuperTenniX.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella storia del Roland Garros 2023 ci sono tante cose da raccontare, volendo mettersi a tavolino e ricordare tutti i grandi momenti che hanno contribuito a formare la storia dello Slam. Per esempio, alla fine del primo decennio dei Duemila si era imposto all’attenzione Robin Soderling: lo svedese era stato in grado di giocare due finali consecutive, e nel 2009 aveva fatto un capolavoro eliminando Nadal – che dal 2005 dominava questo Major, e lo avrebbe dominato ancora – probabilmente consentendo a Roger Federer di completare il Grande Slam in carriera.

Lo svedese è stato uno dei grandi protagonisti al Roland Garros, esattamente come Guga Kuerten: il brasiliano è stato anche numero 1 Atp e certamente ha avuto una corsa generalmente migliore rispetto a quella di Soderling, ma i costanti problemi alla schiena lo hanno portato a un calo (crollo) con ritiro anticipato, togliendoci la possibilità di ammirarlo a lungo e scoprire cosa avrebbe potuto ancora vincere. La storia della diretta del Roland Garros 2023 cosa ci dirà invece? La speranza ovviamente è che, 47 anni dopo Adriano Panatta, finalmente un italiano possa tornare a trionfare sotto il cielo di Parigi; questo lo scopriremo strada facendo…











