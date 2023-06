DIRETTA ROLAND GARROS 2023/ Muchova Sabalenka streaming video tv: la corsa al numero 1 Wta (giovedì 8 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: LA RIVALITÀ

Approfondiamo dunque, aspettando la diretta del Roland Garros 2023, la rivalità tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka che sta infiammando il momento attuale del tennis femminile, anche grazie al contributo di Elena Rybakina. Polacca e bielorussa hanno già disputato due finali quest’anno, entrambe sulla terra: quella più importante l’ha vinta la Sabalenka nel Masters 1000 di Madrid (6-3 3-6 6-3), due settimane prima a Stoccarda aveva trionfato la Swiatek (6-3 6-4). Le due giocatrici come detto sono anche in corsa per il numero 1 del ranking Wta: oggi è della Swiatek, ma con un asterisco da citare.

Ovvero: la proiezione in tempo reale ci dice che la polacca, dovendo difendere i punti derivati dal titolo dello scorso anno, è dietro la bielorussa: di conseguenza, per rimanere in vetta alla classifica mondiale la Swiatek deve necessariamente centrare un risultato migliore della Sabalenka. Ovvero, arrivare in finale a differenza della bielorussa o vincere il Roland Garros 2023; al contrario la numero 2 opererà il sorpasso anche solo pareggiando la polacca, per intenderci se entrambe perdessero oggi la Sabalenka sarebbe per la prima volta in carriera la numero 1 del ranking Wta, diventando la seconda bielorussa di sempre dopo Victoria Azarenka. La grande rivalità proseguirà con la finale di sabato? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

ROLAND GARROS 2023: LE SEMIFINALI WTA!

Giovedì 8 giugno al Roland Garros 2023 è tempo di semifinali femminili: diciamo subito che i due match che verranno disputati sul Philippe Chatrier, il campo centrale degli Open di Francia, sono Swiatek Haddad Maia e Muchova Sabalenka. Primo dato: abbiamo impegnate le prime due teste di serie del tabellone, che corrispondono anche a numero 1 e 2 del ranking Wta. Secondo dato: c’è la possibilità di un back to back che non si verifica da 16 anni, è infatti ancora in corsa Iga Swiatek che potrebbe centrare il terzo Roland Garros e il quarto Slam in carriera, il tutto a 22 anni compiuti da 8 giorni, e allora questi sono i due principali motivi di interesse – sul primo torneremo.

Iga Swiatek e Aryna Sabalenka sono le due grandi favorite per arrivare a giocarsi la finale del Roland Garros 2023, ma le outsider sono altrettanto agguerrite: Beatriz Haddad Maia è diventata la prima brasiliana in era Open a raggiungere una semifinale Slam, mentre Karolina Muchova tra le prime quattro di un Major era già stata due anni fa e, curiosamente, non è mai riuscita a entrare nella Top Ten dove invece (ufficialmente dal prossimo lunedì) è già arrivata la Haddad Maia, che addirittura potrebbe salire al numero 6. La diretta del Roland Garros si prospetta entusiasmante, prima che si giochi diamo una rapida sbirciata ai temi principali delle semifinali femminili.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

È abbastanza pacifico sostenere che nella diretta del Roland Garros 2023 la finale femminile più attesa sia Swiatek Sabalenka: sarebbe la terza in stagione e il bilancio è in parità, ma tra queste due giocatrici c’è in palio anche il numero 1 del ranking Wta, che attualmente è in mano alla polacca ma potrebbe cambiare padrona. Per arrivare all’ultimo atto però le due giocatrici dovranno superare ostacoli non indifferenti: sia Haddad Maia (mancina, e questo potrebbe contare) che Muchova stanno giocando molto bene, hanno superato ostacoli tosti (Ons Jabeur e Anastasia Pavlyuchenkova) e non va dimenticato che la brasiliana aveva già sfiorato la semifinale a Roma.

Insomma, come ben sappiamo nel tennis femminile può succedere di tutto e specialmente sulla terra; vero è anche, per contro, che Swiatek e Sabalenka sono due giocatrici che in questo momento stanno dominando, hanno ben poche pause nel rendimento (quando conta) e lo hanno dimostrato anche in queste due settimane a Parigi. Tra di loro, e con l’inserimento di Elena Rybakina che dal Roland Garros 2023 si è dovuta ritirare per un attacco influenzale, può nascere una bellissima rivalità negli anni; intanto vedremo se saranno in grado di raggiungere l’ultimo atto dello Slam di Parigi, ricordando che sarebbe la seconda volta (su due) nei Major stagionali.











