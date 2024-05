Diretta Roland Garros 2024/ Arnaldi Rublev streaming video tv: via al terzo turno (oggi 31 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: SPICCA ARNALDI RUBLEV

Dopo giorni tormentati dalla pioggia, la buona notizia è che ieri sera è tornato “in pari” il programma della diretta Roland Garros 2024 e quindi oggi, venerdì 31 maggio, può iniziare regolarmente il terzo turno del torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi, che di conseguenza (salvo altri imprevisti meteorologici) potrà farci compagnia secondo il programma originale, quindi con otto partite maschili e altrettante femminili oggi e di nuovo 8+8 domani. Altra notizia interessante è che sono ancora in corsa cinque italiani (tre uomini e due donne), di cui tre sono attesi in campo già oggi.

Naturalmente c’è grande attesa per Sinner Kotov e non potrebbe essere altrimenti, ma un altro incrocio fra Italia e Russia oggi nella diretta Roland Garros 2024 sarà garantito dal match Arnaldi Rublev, che sarà il secondo match sul Suzanne Lenglen, campo sul quale si comincerà a giocare già alle ore 11.00, come sempre riferimento per l’inizio delle attività. Logicamente per Matteo Arnaldi il compito sarà più difficile rispetto a quello dell’illustre connazionale, perché nel suo incontro è giustamente Andrey Rublev a indossare i panni del favorito, ma dopo le ottime prestazioni nei primi due turni, il 23enne ligure proverà a firmare la sorpresa del giorno nella diretta Roland Garros 2024.

ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La pioggia ha messo un po’ i bastoni fra le ruote, ma siamo ormai al sesto giorno del tabellone principale del torneo, di conseguenza tifosi e appassionati sanno che la diretta tv del Roland Garros 2024 è disponibile solo per gli abbonati su Eurosport attraverso i suoi due canali, che trovate ai numero 210 e 211 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà particolarmente abbondante invece (anche se in tutti i casi su abbonamento) la diretta streaming video del Roland Garros 2024, fornita infatti da Sky Go, DAZN, Discovery + e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ECCO ANCHE COCCIARETTO SAMSONOVA

Scherzi del tabellone, nella diretta Roland Garros 2024 oggi sarà addirittura triplo l’incrocio tra Italia e Russia, che si estenderà anche al tabellone femminile grazie alla partita Cocciaretto Samsonova, che invece sarà in programma subito alle ore 11.00. Elisabetta Cocciaretto è ormai certa di un posto alle Olimpiadi di Parigi (dove per il tennis si giocherà proprio al Roland Garros), dopo la bella impresa al primo turno su Haddad Maia e l’altro successo ottenuto contro Bucsa per superare anche il secondo turno, deve tuttavia affrontare la russa Liudmila Samsonova, che finora alle sue rivali ha concesso solamente cinque game in due partite.

Insomma, se Jannik Sinner è nettamente favorito nel proprio incontro, il discorso almeno sulla carta è diverso negli altri due incroci Italia Russia che caratterizzeranno la diretta Roland Garros 2024 nell'ultimo giorno del mese di maggio, ma naturalmente si può sperare in belle notizie anche nelle due partite che, curiosamente, andranno in scena una dopo l'altra sul campo Suzanne Lenglen. L'altra speranza è naturalmente che le buone notizie arrivino anche dal cielo e che oggi al Roland Garros tutto possa svolgersi regolarmente…











