Diretta Roland Garros 2024/ Paolini Avanesyan streaming video tv: ancora gli ottavi! (oggi 3 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: PAOLINI PER I QUARTI!

Entriamo finalmente nella seconda settimana con la diretta del Roland Garros 2024: i match cui assisteremo lunedì 3 giugno sono quelli che completano il programma degli ottavi di finale, siamo nella parte alta del tabellone maschile e in quella bassa del femminile e si comincerà alle ore 11:00, dunque otto sfide totali che ci diranno chi si qualificherà ai quarti. Nello Slam di Parigi abbiamo il ritorno in campo di Jasmine Paolini, che sulla terra della capitale francese sembra aver ritrovato una buona condizione: la sua avversaria non sarà però troppo abbordabile, si tratta della giovane russa Elina Avanesyan che nell’ultimo anno ha fatto davvero tanti progressi.

Diretta/ Sinner Moutet (risultato finale 3-1): trionfo Jannik! (Roland Garros 2024, oggi 2 giugno)

Qualora poi la tennista lucchese dovesse superare il turno e volare ai quarti, l’asticella si alzerebbe ulteriormente: la sua rivale sarebbe infatti una tra Elena Rybakina, già più volte incrociata in epoca recente, e Elina Svitolina, due che sulla terra sanno giocare eccome e, sia pure con storie e momenti diversi, hanno tutto per provare ad arrivare sino in fondo. Completando il quadro del tabellone femminile per la diretta del Roland Garros 2024 di oggi, diciamo che le altre due sfide sono quelle tra Varvara Gracheva e Mirra Andreeva, di fatto un derby russo anche se la prima oggi gioca per la Francia, e quella tra Emma Navarro, in grande crescita, e la numero 2 Aryna Sabalenka.

Diretta Roland Garros 2024/ Hurkacz Dimitrov streaming video tv: anche Ons Jabeur ai quarti! (2 giugno)

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ancora una volta va segnalato, per chi si approcciasse per la prima volta al torneo dello Slam, che la diretta tv del Roland Garros 2024 viene garantita dalla televisione satellitare e nello specifico dai due canali di Eurosport; nella seconda settimana ci sono sempre meno match e dunque in prevalenza l’appuntamento sarà su Eurosport 1 al numero 210 del decoder di Sky. In alternativa, gli appassionati di tennis potranno seguire le partite del torneo di Parigi anche in diretta streaming video, potendo scegliere (sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento) tra le piattaforme DAZN, Discovery Plus e Now Tv.

Lorenzo Musetti/ Ko con Djokovic al Roland Garros 2024: tante emozioni, ma siamo fermi a tre anni fa

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: DJOKOVIC E ZVEREV

Naturalmente la diretta del Roland Garros 2024 ci presenta anche le quattro sfide del tabellone maschile: avremmo voluto vedere Lorenzo Musetti ma il carrarese è caduto al quinto set dopo una partita epica contro Novak Djokovic, che dunque virtualmente resiste al numero 1 del ranking Atp e oggi dovrà nuovamente rimboccarsi le maniche per sfidare Francisco Cerundolo, che sulla terra può fare male. Le altre sfide promettono scintille: Djokovic incrocerebbe ai quarti uno tra Taylor Fritz, cresciuto anche su questa superficie, e Casper Ruud che nelle ultime due edizioni del Roland Garros ha giocato due finali, perdendo la seconda proprio contro il serbo.

Poi, Alexander Zverev si prepara all’esame di maturità negli Slam contro un Holger Rune che deve migliorare ed è sopravvissuto alla difficilissima prova cui l’ha sottoposto Flavio Cobolli, che si può ragionevolmente mangiare le mani; si chiude con Alex De Minaur che forse è nel momento miglipore di una carriera che può dargli ancora molto, l’avversario è il numero 4 del seeding Daniil Medvedev che vuole diventare giocatore totale e sa che questo passa anche da un percorso sulla terra che lo porti a essere dominante almeno contro certi rivali. Questo il programma del Roland Garros 2024, vedremo poi cosa ci diranno i campi oggi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA