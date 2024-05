Diretta Roland Garros 2024/ Sinner Eubanks streaming video tv: ancora primo turno! (oggi 27 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ECCO SINNER!

La giornata del Roland Garros 2024 di lunedì 27 maggio ci parla ancora di primo turno: come sempre l’inizio dei match è previsto per le ore 11:00, e finalmente avremo la prima partita di Jannik Sinner che, come noto, si è presentato allo Slam di Parigi in condizioni fisiche da testare. L’altoatesino apre le danze con Christopher Eubanks, avversario certamente abbordabile: da testa di serie numero 2 ovviamente è uno degli osservati speciali per il titolo o comunque arrivare in profondità nel torneo, ma come detto l’infortunio all’anca è da valutare.

Sinner si era ritirato dopo i quarti del Madrid Open e non ha potuto giocare agli Internazionali d’Italia: chiaramente per la diretta del Roland Garros 2024 proverà a stringere i denti. È chiaro ad ogni modo che per lui ci siano altri appuntamenti di cui tenere conto: innanzitutto Wimbledon in ordine cronologico, poi quelle Olimpiadi che come già detto si giocheranno qui sulla terra rossa di Parigi, e che rappresentano per Sinner un obiettivo importante. Lo è comunque anche la diretta del Roland Garros 2024, ma per il momento il percorso dell’azzurro andrà valutato giorno per giorno; oggi agli Open di Francia giocano altri italiani e allora possiamo andare a vedere di chi si tratta.

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv del Roland Garros 2024 è affidata ai due canali di Eurosport, che trovate ai numeri 210 e 211 del decoder di Sky: dunque l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, ma questo vale solo per l’opzione specifica visto che in alternativa i match del giorno potranno essere seguiti anche in diretta streaming video. Nello specifico, avrete a disposizione varie piattaforme per la mobilità: da Now Tv a DAZN passano per Discovery Plus, naturalmente per tutte queste dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: GLI ITALIANI IN CAMPO OGGI

Sarà una giornata davvero ricca quella del Roland Garros 2024, per quanto riguarda gli italiani: avremo in campo il veterano Fabio Fognini che incrocia la racchetta con l’olandese Botic Van De Zandschulp e potrebbe essere all’ultimo Slam parigino in carriera, poi i giovani che stanno crescendo molto come Flavio Cobolli contro Hamad Medjedovic, che a Roma è andato ad un soffio dal battere Daniil Medvedev, e Luciano Darderi che se la vede con l’australiano – di chiara origine giapponese – Rinky Hijikata.

Per tutti loro c’è ampia possibilità di qualificarsi al secondo turno del Roland Garros 2024; oggi giocherà anche Lorenzo Musetti che, in calo, rischia qualcosa contro Daniel Galan che sa fare molto bene sulla terra, anche se agli Internazionali d’Italia ha deluso. Infine Giulio Zeppieri, che incrocioa la racchetta con il padrone di casa ed eterno Adrian Mannarino, certamente tra tutti gli italiani in campo oggi quello con il sorteggio più complicato. Tra le donne, nella diretta del Roland Garros 2024 avremo l’esordio di Sara Errani, contro Anna Schmiedlova, ed Elisabetta Cocciaretto che ha una sfida molto difficile contro Beatriz Haddad Maia.

