DIRETTA ROLAND GARROS 2024/ Tsitsipas Alcaraz video streaming tv: come l’anno scorso! (oggi 4 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: IL REMATCH

La diretta del Roland Garros 2024 ci propone come già visto Tsitsipas Alcaraz: curiosamente i due si ritrovano a un anno di distanza agli Open di Francia, e anche allora il match era andato in scena ai quarti di finale. Carlos Alcaraz era la testa di serie numero 1, e aveva tenuto fede al suo status: lungo la strada aveva anche eliminato due italiani come Flavio Cobolli (primo turno) e Lorenzo Musetti (ottavi), le altre vittorie erano arrivate contro Taro Daniel e Denis Shapovalov e Alcaraz aveva lasciato per strada un solo set contro il giapponese, ma per il resto dominando.

Stefanos Tsitsipas era invece il quinto giocatore del seeding: anche per lui un set perso, al primo turno contro Jiry Vesely, poi successi netti su Roberto Carballes Baena, Diego Schwartzman e Sebastian Ofner. Nei quarti non c’era stato match: Alcaraz aveva dominato, vincendo con il risultato di 6-2 6-1 7-6 e regalandosi la semifinale da sogno contro Novak Djokovic. L’aveva persa in quattro set cedendo di schianto dopo il risultato di 1-1, ma si sarebbe rifatto un mese dopo nell’epica finale di Wimbledon; per quanto riguarda Tsitsipas, il greco insegue ancora il primo Slam in carriera e chissà che il Roland Garros 2024 possa essere il momento giusto… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Dobbiamo dire che la diretta tv del Roland Garros 2024 sarà affidata a Eurosport, presumibilmente oggi sarà in particolar modo il canale principale (Eurosport 1) a fornire le immagini dei match e dunque l’appuntamento, per gli abbonati alla televisione satellitare, sarà al numero 210 del decoder, con la possibilità comunque di seguire il torneo dello Slam su tre piattaforme che forniscono la diretta streaming video. Anche in questo caso dovrete essere abbonati al servizio e le possibilità sono Discovery Plus, Now Tv e DAZN; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, www.rolandgarros.com, mette a disposizione tutte le informazioni utili sulle partite del giorno e in generale sul torneo.

ROLAND GARROS 2024: INIZIANO I QUARTI!

La diretta odierna del Roland Garros 2024 ci consegna i quarti di finale, almeno i primi match di questo turno: martedì 4 giugno 2024 siamo in campo con la parte bassa del tabellone Atp e quella alta del torneo Wta, quattro partite intense e interessanti con la presenza del nostro Jannik Sinner, di cui come sempre parliamo a parte. Iniziando allora dai maschi, l’altro match cui fare riferimento è Tsitsipas Alcaraz: c’è la forte possibilità dell’ennesima sfida tra Sinner e lo spagnolo, Carlos Alcaraz non è stato perfetto nel suo Roland Garros 2024 ma domenica ha dominato contro Félix Auger-Aliassime, come l’azzurro sembra carburare man mano che ci si avvicina alla finale.

Stefanos Tsitsipas invece ha visto le streghe contro il nostro Matteo Arnaldi: il sanremese si può mangiare le mani per aver mancato la grande occasione di salire due set a zero, da lì le cose sarebbero potute andare diversamente ma il greco ha vinto il secondo parziale e da quel momento ha purtroppo dominato. Tsitsipas naturalmente resta un giocatore che sulla terra può fare benissimo e in questo senso è uno dei favoriti per arrivare al titolo, ma contro Alcaraz dovrà necessariamente salire di colpi. La diretta del Roland Garros 2024 ci dirà tra poco cosa succederà, nel frattempo possiamo dare uno sguardo agli altri match.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: I DUE QUARTI WTA

Abbiamo parlato dei quarti maschili, ma come detto la diretta del Roland Garros 2024 ci propone oggi anche le prime due sfide femminili. Swiatek Vondrousova pende ovviamente dalla parte della numero 1: la polacca, due titoli consecutivi al Roland Garros e tre negli ultimi quattro anni, ha impiegato appena 40 minuti per battere Anastasia Potapova con un incredibile 6-0 6-0, è la straordinaria favorita per vincere nuovamente il titolo Slam ma attenzione a Marketa Vondrousova, che su questi campi ha già giocato una finale e, anche se sono passati cinque anni, sa bene come si può arrivare a disputarne un’altra.

Dall’altra parte abbiamo Gauff Jabeur: la giovane Coco Gauff può anche essere spinta dal desiderio di fare i conti con la Swiatek, da cui ha perso più volte, ma se non altro uno Slam lo ha messo in bacheca e dunque può giocare, virtualmente, con meno pressioni. Chi invece insegue un Major è Ons Jabeur, che in finale ci è arrivata ma non è mai riuscita a sollevare un trofeo. Potrebbe farlo per la prima volta al Roland Garros 2024 ma naturalmente prima bisogna battere la Gauff che parte favorita, poi per l’appunto ci sarebbe il piccolo “intoppo” della numero 1 anche se oggi la Vondrousova potrebbe fare il colpo grosso.











