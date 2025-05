DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SI COMINCIA!

La diretta Roland Garros 2025 si apre tra pochi minuti, nel tabellone femminile abbiamo oggi l’esordio di Coco Gauff, già finalista qui a Parigi e arrivata all’ultimo atto a Roma (dove ha perso contro Jasmine Paolini) e poi in campo ci sarà anche Mirra Andreeva, che ormai non ha più bisogno di presentazioni e come sempre è candidata ad arrivare in fondo, dovendo però aggiungere un po’ di malizia al suo gioco. Tra le giovani, possiamo invece citare Tereza Valentova: 18 anni compiuti a febbraio, ennesimo prodotto della Repubblica Ceca, è la campionessa uscente del Roland Garros juniores, sia nel singolare che nel doppio.

Qui ha giocato con Renata Jamrichova, altra tennista che si è già fatta notare nel circuito Wta; la Valentova è un talento di cui si parla benissimo e che può fare ottime cose, ricordiamo che in questi ultimissimi anni il tennis ceco ha già fatto emergere Linda Noskova, tuttavia ancora a caccia del salto di qualità, mentre a livello di doppio abbiamo Katerina Siniakova che ha già raggiunto la prima posizione mondiale. Per la Valentova esordio, dopo le qualificazioni, contro Chloe Paquet: un upset non è del tutto impossibile e allora staremo a vedere cosa dirà il campo, infatti è arrivato il momento di seguire insieme la diretta Roland Garros 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Come sempre la diretta Roland Garros 2025 viene fornita in tv dai due canali di Eurosport, per quanto riguarda la diretta streaming video vi dovrete invece affidare alle piattaforme DAZN, Now Tv e Discovery Plus, sempre in abbonamento.

ROLAND GARROS 2025: SPICCA IL MATCH DI COBOLLI!

La giornata che si apre sulla diretta Roland Garros 2025 è quella di martedì 27 maggio, ed è decisamente ricca di spunti: si completa oggi il primo turno (si inizia alle ore 11:00) che come già indicato è stato spalmato su tre giorni, ci sono parecchi italiani protagonisti e allora proveremo a presentarli tutti, a cominciare da Flavio Cobolli che è arrivato a Parigi avendo messo in tasca il titolo di Amburgo, il secondo in carriera e in stagione, permettendosi anche di battere Andrey Rublev in finale. Per il romano l’avversario è “suggestivo”: il veterano Marin Cilic, già solido Top Ten e vincitore degli Us Open anche se ormai undici anni fa.

Un giocatore un tempo solidissimo, che poi ha anche avuto problemi fisici e oggi è lontano dalla condizione migliore: prova ne sia il fatto che è numero 104 nel ranking Atp e dunque Cobolli, appena entrato nella Top 30, è certamente favorito. Possiamo dire che lo sia anche Matteo Arnaldi, nella diretta Roland Garros 2025 di oggi? Forse sì perché Félix Auger-Aliassime rimane incostante e non ha più confermato quei picchi che aveva raggiunto in giovane età, ma certamente il sanremese deve crescere in condizione perché gli ultimi risultati non sono stati esattamente straordinari.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: GIORNATA RICCA DI ITALIA

Come detto la diretta Roland Garros 2025 presenta altri italiani in campo: se Cobolli e Arnaldi sono favoriti, lo stesso non si può dire di Mattia Bellucci che è stato sfortunato nel sorteggio e ha pescato Jack Draper, un giovane che ha già sbancato Indian Wells e dimostrato di essere competitivo anche sulla terra (finalista a Madrid), tra l’altro già nei primi cinque al mondo e dunque destinato a lottare per gli Slam anche in questo periodo. Francesco Passaro ha una bella occasione: per lui l’avversario è Jesper De Jong, che a Roma aveva leggermente messo in difficoltà Jannik Sinner.

L’olandese è un buon giocatore, ma forse sulla superficie del Roland Garros 2025 il nostro Passaro parte con i favori del pronostico, si vedrà quello che succederà. Da citare poi tra i match di oggi quello di Novak Djokovic, che ha finalmente vinto il centesimo titolo della carriera: a bocce ferme è difficile che il serbo possa prendersi il quarto Slam a Parigi ma non si sa mai, anche se è giusto ammettere che a 38 anni Nole non sia più quello di un tempo resta l’orgoglio del campione e la sua forza, intanto l’esordio avviene contro lo statunitense Mackenzie McDonald e sarà subito interessante vedere insieme quello che succederà.