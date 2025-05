DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SI COMINCIA!

Siamo ad un passo dalla diretta Roland Garros 2025 e possiamo approfondire il tema legato al derby Cobolli Arnaldi. Il sanremese Matteo Arnaldi ha un anno in più ma il ranking attualmente lo penalizza, infatti troviamo Flavio Cobolli al numero 26 della classifica mondiale mentre Arnaldi occupa la posizione 36. Il romano è salito di colpi in questo 2025, nel quale è riuscito a cogliere i primi due titoli Atp: il primo a Bucarest, il secondo come già ricordato ad Amburgo, tra l’altro superando avversari di tutto rispetto come Sebastian Baez, specialista della terra, e Andrey Rublev.

Arnaldi invece deve ancora vincere il primo torneo Atp, ma se non altro può dire di aver battuto Cobolli nell’unico incrocio, agli ottavi di Umag e dunque sulla terra: era finita 6-3 7-6 nel 2023, negli anni precedenti per il sanremese erano arrivate altre due vittorie ma a livello Challenger, qui Cobolli si è preso l’unico successo nell’ormai lontano 2021. I due italiani si sono affrontati sempre e soltanto sulla terra e così sarà anche oggi; aspettando che eventualmente arrivino altre sfide, magari più avanti nei tabelloni dei grandi tornei, seguiamo insieme la diretta Roland Garros 2025 che sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

La diretta Roland Garros 2025 in tv viene fornita come sempre dai canali di Eurosport, con una diretta streaming video che sarà garantita dalle piattaforme Now Tv, DAZN e Discovery Plus sempre in abbonamento.

ROLAND GARROS 2025: C’È IL DERBY AZZURRO!

È il giorno del derby italiano nella diretta Roland Garros 2025: giovedì 29 maggio proseguono i match del secondo turno e allo Slam di Parigi abbiamo un intrigante Cobolli Arnaldi, due giovani azzurri che sono arrivati qui in maniera diversa. Flavio Cobolli, come già detto vincitore del titolo ad Amburgo, ha impiegato poco tempo per liberarsi di Marin Cilic, schiantato in tre set; il romano ora è chiamato a fare il salto di qualità anche nei tornei che contano davvero, la stoffa c’è ma lui stesso ha ammesso di sentire particolarmente la pressione, nel caso specifico ne aveva parlato dopo gli Internazionali d’Italia.

Dall’altra parte della rete c’è Matteo Arnaldi, che ha compiuto martedì un piccolo capolavoro: il sanremese infatti ha rimontato da 0-2 contro Félix Auger-Aliassime, giocatore molto competitivo sulla terra, e dunque è al secondo turno dello Slam con piena fiducia anche se magari dovrà recuperare qualcosa in termini di energia. Difficile fare un pronostico: anche per gli ultimi tempi saremmo tentati di dire che Cobolli è il favorito nel derby ma la realtà è che potrebbe finire in qualunque modo, aspettiamo quindi che sia la diretta Roland Garros 2025 a svelare l’arcano.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: CI PROVA ANCHE COCCIARETTO

Si avvicina la diretta Roland Garros 2025 e allora bisogna dire che questo giovedì il secondo turno lo affronta anche Jannik Sinner, che come sempre ha uno spazio dedicato. Nel tabellone femminile in questo lato è rimasta la sola Elisabetta Cocciaretto, che dopo la brillante vittoria all’esordio contro Taylor Townsend sfida Ekaterina Alexandrova: la russa è numero 20 del ranking Wta ma sulla terra i suo risultati sono mediocri, la superficie favorisce certamente l’anconetana che dunque potrebbe sopperire a un livello che invece per contro premia la sua avversaria.

Tra gli altri match di giornata nella diretta Roland Garros 2025 occhio a quello di Alexander Zverev, molto onesto nei giorni scorsi nel raccontare le sue prestazioni e il suo momento: il tedesco, che vuole finalmente togliersi di dosso il peso di non aver mai vinto uno Slam, gioca contro Jesper De Jong che martedì ha rimontato il nostro Francesco Passaro, da 0-2. In campo anche Novak Djokovic, che invece a Parigi ha trionfato tre volte: per il serbo, già trentottenne, l’avversario è l’istrionico francese Corentin Moutet reduce dalla vittoria in un derby, e che potrà eventualmente contare anche sulla spinta del pubblico.