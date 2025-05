DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SI COMINCIA CON DARDERI KORDA!

Inizia la giornata per la diretta Roland Garros 2025: una notizia che possiamo definire agrodolce riguarda gli italiani, perché il forfait di Kei Nishikori ha spalancato le porte del tabellone principale a Giulio Zeppieri che, di conseguenza, entra come lucky loser e ha l’occasione di giocare un altro Slam. Peccato che il sorteggio sia stato decisamente poco fortunato nei suoi confronti: il suo avversario risponde al nome di Carlos Alcaraz che, oltre ad aver vinto gli Internazionali d’Italia, è anche il campione in carica a Parigi e in assoluto il giocatore che contende a Jannik Sinner lo scettro di migiore al mondo (al netto dei ranking).

Fortissimo sulla terra, Alcaraz è chiaramente il grande favorito per il passaggio del turno; vedremo cosa riuscirà a fare Zeppieri, che nelle ultime due stagioni ha sempre superato il secondo turno al Roland Garros (nel 2024 sconfisse Adrian Mannarino ma poi perse contro Thanasi Kokkinakis). Prima però il programma del giorno ci consegna la sfida tra Luciano Darderi e Sebastian Korda, altro match molto complicato: l’italo-argentino è reduce dal torneo di Amburgo in cui ha battuto Brandon Nakashima e poi ha fatto tremare Andrey Rublev, poi sconfitto in finale da Flavio Cobolli. Adesso parola ai campi: pe la diretta Roland Garros 2025 si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Roland Garros 2025 viene proposta sui due canali di Eurosport, quindi appuntamento riservato agli abbonati così come in abbonamento sarà la diretta streaming video, sulle piattaforme Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

ROLAND GARROS 2025: PROSEGUE LO SLAM A PARIGI!

Con la diretta Roland Garros 2025 si entra nella giornata di lunedì 26 maggio, i match come di consueto prendono il via alle ore 11:00 e siamo ancora al primo turno, perché lo Slam di Parigi è iniziato la domenica così da avere un giorno di “ponte” e spalmare il primo turno su tre giornate, in modo eventualmente da scongiurare la pioggia quando sono ancora tanti i match in programma. Tecnicamente oggi vanno in scena i match della parte alta del tabellone: è quella di Jannik Sinner, che dopo la finale agli Internazionali d’Italia cercherà di mettere in bacheca il quarto Major in carriera.

Tuttavia ci sono altri italiani che oggi affrontano questa diretta Roland Garros 2025: attenzione soprattutto a Flavio Cobolli, che arriva dal secondo titolo Atp conquistato ad Amburgo, con finale vinta su Andrey Rublev, e inizia la sua corsa parigina contro il veterano Marin Cilic, qui come lucky loser. In campo poi Matteo Arnaldi che sfida un Félix Auger-Aliassime in calo ma pur sempre pericoloso, la sfida forse più affascinante ma anche complessa è quella che compete a Mattia Bellucci, che è riuscito a entrare nel tabellone ma al primo turno se la deve subito vedere con Jack Draper, salito al numero 5 del ranking Atp e vincitore a Indian Wells.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: ANCORA PRIMO TURNO

Non è certo terminata qui la diretta Roland Garros 2025 per gli italiani, avremo infatti il tabellone femminile con Lucia Bronzetti che testa la sua possibilità di crescita contro un’avversaria tosta come Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, e poi Elisabetta Cocciaretto che ha nella sua prima rivale a Parigi la lucky loser Taylor Townsend, che si è affermata più come doppista che nel singolare. Le possibilità di portare anche loro al secondo turno dello Slam ci sono tutte; la cosa interessante è che eventualmente Bronzetti e Cocciaretto si affronterebbero nel derby, e dunque almeno una procederebbe.

Tra i giocatori che sono da tenere d’occhio oggi nella diretta Roland Garros 2025 segnaliamo naturalmente Novak Djokovic, che questo titolo lo ha vinto tre volte: il trofeo a Ginevra gli ha permesso di toccare finalmente quota 100 a livello Atp, spezzando anche un digiuno che durava dallo scorso agosto quando il serbo si era preso la medaglia d’oro alle Olimpiadi (se invece parliamo del circuito “vero e proprio” dobbiamo tornare alle Atp Finals del 2023). Per Djokovic l’avversario sarà Aleksandr Shevchenko, kazako ed ex marito della collega russa Anastasia Potapova.