DIRETTA ROLAND GARROS 2025: COBOLLI SFIDA ZVEREV!

Il terzo turno nella diretta Roland Garros 2025 si completa oggi, sabato 31 maggio 2025: le grandi emozioni dello Slam sulla terra di Parigi ci stanno spingendo verso la seconda settimana, quella in cui si decide tutto. Jannik Sinner non ha deluso le aspettative e sarà presente in campo per sfidare Jiri Lehecka, la buona notizia è che oltre a lui troviamo protagonista oggi anche Flavio Cobolli, uscito vincitore dal derby contro Matteo Arnaldi. Una sfida intensa tra due giocatori che si conoscono bene: alla fine il romano l’ha spuntata in quattro set, dopo aver sprecato anche un match point.

Adesso per lui l’asticella si alza: inevitabile quando si arriva al terzo turno di uno Slam e non ci sono sorprese nel tabellone rispetto ai match precedenti, il suo avversario è Alexander Zverev che sulla terra può anche essere dominante, ma che non è ancora venuto a patti con il fatto di non essere mai riuscito a vincere un torneo dello Slam.. A 28 anni per il tedesco potrebbe iniziare a diventare un cruccio, anche perché non sono poche le occasioni lasciate per strada; noi speriamo in un grande colpo di Cobolli, ce lo dirà la diretta Roland Garros 2025…

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Eurosport garantisce come di consueto la diretta Roland Garros 2025, sia in tv che in diretta streaming video il torneo dello Slam si potrà seguire in abbonamento ricordando le piattaforme Now Tv, DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SFIDE SEMPRE PIÙ INTENSE

Abbiamo dunque una diretta Roland Garros 2025 con Cobolli Zverev a farci compagnia: è un gran bel momento per il tennista romano, che in questa stagione ha finalmente vinto il primo titolo Atp e si è ripetuto ad Amburgo appena prima di partire per Parigi. Sappiamo che Cobolli, oggi numero 26 del ranking Atp, ha talento e capacità che possono portarlo molto in alto ma deve forse limare qualcosa a livello di “durezza mentale”: un tratto che, sia pure su livelli differenti, lo accomuna a Zverev che nel corso della carriera – lo dicevamo – ha scialacquato più di una chance per vincere gli Slam.

Su tutte quella degli Us Open 2020 quando fu incredibilmente rimontato da Dominic Thiem, ma ce ne sono altre ancora, mentre al Roland Garros era stato sfortunatissimo quando si era infortunato nel corso della semifinale contro Rafa Nadal, in match che molti sostenevano potesse vincere per come stava giocando. Che sia arrivata la sua occasione per togliere quello zero dalla casella dei Major? Noi naturalmente speriamo che non sia così, significherebbe vedere Flavio Cobolli agli ottavi del Roland Garros 2025 e a quel punto le cose potrebbero farsi molto interessanti…