DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SI COMINCIA!

Nella diretta Roland Garros 2025 che sta per prendere il via troviamo in campo anche Lois Boisson, come già detto: la francese per il momento sta rappresentando una bellissima favola non solo del tennis, ma in generale dello sport perché lo scorso anno si è rotta il crociato anteriore ed è dovuta rimanere fuori dai campi a lungo, ma ora è tornata e ha ripreso la sua grande ascesa. Classe 2003, ai più attenti il suo nome non sarà nuovo: era stata lei infatti la malcapitata protagonista dei commenti di Harriet Dart, che aveva chiesto che venisse portato un deodorante alla sua avversaria per qualche odore poco invitante.

Eravamo al torneo di Rouen, circa un mese e mezzo fa; oggi Lois Boisson è agli ottavi del Roland Garros 2025 e sfida la numero 3 Wta Jessica Pegula, dopo la sfida delle sorprese francesi contro Elsa Jacquemot ma anche dopo aver fatto fuori Elise Mertens e Anhelina Kalinina, avversarie di altra caratura. Pensate: Lois Boisson è partita fuori dalle 300 del ranking mondiale, oggi sarebbe già la numero 170 ma con la qualificazione ai quarti dello Slam salirebbe al numero 120, potendo sognare anche di entrare nelle prime 1000. Vedremo se la sua favola proseguirà: ora parola ai campi perché ci siamo, la diretta Roland Garros 2025 può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Roland Garros 2025 dovrete essere abbonati alla tv satellitare, i match sono trasmessi su Eurosport (210 e 211 del decoder) con diretta streaming video garantita, sempre in abbonamento, dalle piattaforme DAZN, Discovery Plus e Now Tv.

ROLAND GARROS 2025: SI COMPLETANO GLI OTTAVI!

La diretta Roland Garros 2025 ci proietta oggi, lunedì 2 giugno 2025, nella seconda settimana dello Slam di Parigi e i match in programma sono quelli che completano gli ottavi di finale. Torna in campo Jannik Sinner, che dopo la straordinaria dimostrazione di superiorità di Jiri Lehecka, cui ha concesso il primo game al dodicesimo gioco e poi ne ha persi un totale di tre, affronta in Andrey Rublev un avversario che ben conosce e contro il quale ha sostanzialmente avuto ben pochi problemi nel corso della carriera. In questo spazio tuttavia ci concentriamo sugli altri match, avendo Sinner un capitolo a lui dedicato.

Innanzitutto allora per la diretta Roland Garros 2025 bisogna parlare del potenziale avversario di Sinner ai quarti: uno tra Alexander Bublik, autore di una bellissima rimonta nei confronti di Alex De Minaur al secondo turno, e Jack Draper che sulla terra ha già saputo raggiungere la finale di Madrid e ha un’altra bella occasione per fare un risultato di sostanza negli Slam. Oggi però, appunto, occhio a Bublik così come attenzione all’eterno Novak Djokovic: quando il serbo arriva in fondo bisogna sempre considerarlo tra i favoriti, anche a 38 anni, anche se Cameron Norrie ha eliminato Daniil Medvedev resta forse un gradino sotto il tre volte vincitore del Roland Garros.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: TANTE SFIDE INTRIGANTI

La diretta Roland Garros 2025 di oggi ci consegna sfide di grande livello: attenzione anche ad Alexander Zverev, che contro Djokovic si può incrociare ai quarti e che oggi però deve vincere la concorrenza di Tallon Griekspoor, olandese che ben conosciamo e che, pur non essendo un terraiolo, sta giocando un torneo concreto ed è agli ottavi con pieno merito. Zverev ha eliminato il nostro Flavio Cobolli e va ancora a caccia del primo Slam in carriera: sa che per ottenerlo dovrà probabilmente passare anche su Sinner e Carlos Alcaraz, ma questo compete naturalmente a tutti i big.

Possiamo brevemente citare, nella diretta Roland Garros 2025, la presenza di tre tenniste statunitensi nella parte bassa del tabellone Wta, ma anche una sorta di “guerra fredda”: ci sono infatti anche due russe e Daria Kasatkina che lo era fino a poche settimane fa, prima di passare all’Australia per ragioni sostanzialmente “politiche”, poi la padrona di casa Lois Boisson che ha stupito tutto il mondo del tennis, arrivando al quarto turno di uno Slam dal numero 361 del ranking e ora volendola ampiamente giocarsela. Qui la favorita per arrivare in finale rimane Coco Gauff, ma sappiamo bene che nel tennis femminile possono sempre esserci parecchie sorprese…