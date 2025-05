DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SI COMINCIA!

Tra i match odierni per la diretta Roland Garros 2025 troviamo anche quello del campione in carica Carlos Alcaraz che alza l’asticella contro Fabian Marozsan, entrambi al primo turno hanno eliminato giocatori italiani – rispettivamente Giulio Zeppieri e Luca Nardi – poi occhio ad Arthur Fils che in molti indicano come giocatore che già oggi potrebbe fare grandi cose e sfida Jaume Munar, mentre nel tabellone femminile la quattro volte campionessa Iga Swiatek, che ha vinto le ultime tre edizioni, affronta Emma Raducanu che dopo il titolo agli Us Open 2021 non è più tornata su quei livelli, ma ci sta provando e sembra aver almeno intrapreso una strada positiva.

Il match di Paula Badosa (contro Gabriela Ruse) ci dà invece l’occasione per dire che la spagnola ha rimontato e battuto Naomi Osaka che, purtroppo, in conferenza stampa è tornata a vivere i fantasmi del passato, scoppiando in lacrime al pensiero di aver deluso il suo coach Patrick Mouratoglou e tutti i suoi sostenitori. La giapponese in passato aveva sofferto di depressione e ammesso le difficoltà nel gestire la pressione, tanto da aver deciso di non sostenere più le conferenze stampa; purtroppo sembra non aver del tutto superato la cosa, possiamo solo farle un enorme in bocca al lupo perché sarebbe bellissimo ritrovare la campionessa del passato. Ora parola ai campi: per la diretta Roland Garros 2025 si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ormai sappiamo che la diretta Roland Garros 2025 in tv viene fornita dai canali di Eurosport e, per quanto riguarda la diretta streaming video, dalle piattaforme DAZN, Now Tv e Discovery Plus.

ROLAND GARROS 2025: MUSETTI ALL’ASSALTO DELLO SLAM!

Un’altra bella giornata con la diretta Roland Garros 2025 ci attende mercoledì 28 maggio, si gioca dalle ore 11:00 e siamo arrivati al secondo turno dello Slam di Parigi. Oggi i riflettori sono puntati su Lorenzo Musetti, arrivato nella capitale francese con grandi speranze: la stagione sulla terra del carrarese è stata fin qui meravigliosa, dalla finale di Montecarlo passando per le due semifinali giocate a Madrid e Roma, sconfitto solo da grandi giocatori per un salto di qualità che, infatti, lo ha portato per la prima volta nella Top 10 del ranking Atp e ora a credere davvero di poter mettere un trofeo in bacheca.

Per come Musetti sta giocando, e per quello che è il suo talento – da tempo – perché non potrebbe essere il Roland Garros 2025? Dopo aver agevolmente superato il primo turno, contro Yannick Hanfmann, il carrarese incrocia la racchetta con Daniel Elahi Galan: specialista della terra, il colombiano ha zero titoli Atp ma due anni fa aveva raggiunto gli ottavi a Wimbledon, tuttavia non sembra essere nella sua forma migliore e al primo turno ha avuto bisogno di cinque set (era in vantaggio 2-0) per avere ragione di Valentin Royer, numero 120 della classifica mondiale. Vedremo cosa succederà nella diretta Roland Garros 2025…

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: GIGANTE CONTRO I PRONOSTICI

Oggi nella diretta Roland Garros 2025 non gioca solo Musetti: abbiamo al secondo turno anche Matteo Gigante, bravissimo a superare in tre set Bemjamin Hassan ma ora chiamato a sovvertire un pronostico totalmente contrario, perché il suo avversario al secondo turno è Stefanos Tsitsipas che, per quanto magari lontano dal suo migliore standard, ha pur sempre raggiunto una finale agli Open di Francia (e anche agli Australian Open), ha vinto le Atp Finals e tre Masters 1000 (tutti a Montecarlo) e sulla terra ha cinque titoli oltre ad aver giocato e perso una finale a Roma e ben quattro a Barcellona.

Insomma: per Gigante un match che sembrerebbe chiuso, ma sognare costa poco. A provare a superare un altro turno al Roland Garros 2025 sarà anche Elisabetta Cocciaretto, che ha attraversato qualche mese poco brillante: l’anconetana se la vede con Ekaterina Alexandrova, numero 20 del ranking Wta che sulla terra non ha mai avuto risultati straordinari (anzi) ma che a febbraio ha vinto il quinto titolo pro battendo Dayana Yastremska a Linz. La russa non festeggiava da oltre un anno e mezzo, tra l’altro lunedì ha eliminato Luca Bronzetti cancellando la possibilità di derby azzurro; la Cocciaretto tuttavia ha una bella occasione per fare il colpo e prendersi il terzo turno del Roland Garros 2025, sicuramente è un match che può avere nelle sue corde.