DIRETTA ROLAND GARROS 2025: MUSETTI E PAOLINI PER FARE SUL SERIO!

I match della diretta Roland Garros 2025 per venerdì 30 maggio, sempre con inizio alle ore 11:00 (dalle 12:00 invece sul campo centrale) sono quelli validi per il terzo turno: si comincia dunque a fare sul serio, i vincitori di oggi arriveranno alla seconda settimana dello Slam parigino e nella parte bassa del tabellone Atp spicca naturalmente la presenza di Lorenzo Musetti, che dopo aver fatto le fiamme nei Masters 1000 sulla terra ci crede eccome e può arrivare in fondo, e oggi incrocia la racchetta con quel Mariano Navone che era stato avversario di Jannik Sinner nel suo rientro agli Internazionali d’Italia.

L’argentino è giocatore tosto, ma la qualità di Musetti e la sua condizione odierna spostano il pronostico dalla parte del carrarese; in termini generali è nettamente favorita anche Jasmine Paolini, che sogna la seconda finale consecutiva a Parigi e oggi al terzo turno affronta l’ucraina Yulia Starodubtseva, venticinquenne che sta trovando una buona continuità almeno come presenza nei tabelloni dei grandi tornei, senza però risultati degni di nota. Abbiamo dunque tante speranze di vedere due italiani agli ottavi nella diretta Roland Garros 2025, intanto possiamo cominciare a ragionare anche sul tabellone per la seconda settimana.

ROLAND GARROS 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre abbiamo la diretta Roland Garros 2025 su Eurosport per gli abbonati alla tv satellitare, sempre in abbonamento ecco la diretta streaming video grazie a Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: VERSO GLI OTTAVI

Nella diretta Roland Garros 2025 andiamo dunque a scoprire i potenziali avversari degli italiani agli ottavi di finale. Musetti, qualora dovesse battere Navone, potrebbe affrontare Holger Rune: sappiamo che il norvegese è in palla, sulla terra gioca molto bene e ha recentemente raggiunto la prestigiosa finale di Indian Wells, tuttavia già oggi potrebbe rischiare qualcosa contro Quentin Halys che avrà la spinta del pubblico di casa. Attenzione però, per Musetti il tabellone sarebbe aperto ai quarti: l’avversario più tosto sarebbe Frances Tiafoe per ranking, ma la sensazione è che nel derby Usa Sebastian Korda abbia qualcosa in più.

Per quanto riguarda Jasmine Paolini, il rischio è quello di andare a incrociare Elina Svitolina: quattro volte ai quarti del Roland Garros e sette titoli sulla terra tra cui due volte a Roma, l’ucraina però viaggia per i 31 anni e questi successi appartengono soprattutto alla sua vita “precedente”, cioè quella prima della maternità. Ai quarti per Jasmine ci sarebbe la quattro volte campionessa Iga Swiatek, che ha 23 vittorie consecutive all’Open di Francia: ci sentiamo di dire che la lucchese di queste settimane possa battere la polacca di questa settimana anche nel giardino di casa Swiatek, intanto lunedì scorso l’ha superata nel ranking Wta…