DIRETTA ROLAND GARROS 2025: INIZIANO LE PARTITE

Mentre stanno per cominciare i primi incontri del giorno nella diretta Roland Garros 2025, ci sembra doveroso fare il punto sui testa a testa per Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini contro i rispettivi avversari odierni. Musetti Rune vanta appena due precedenti e questa sarà la prima sfida sulla terra rossa: finora il danese è stato un ostacolo durissimo per Lorenzo, che non ci ha vinto nemmeno un set, perdendo al Queen’s nel 2023 ai quarti di finale per 6-4, 7-5 e poi nei sedicesimi di finale di Indian Wells 2024, in quel caso con il punteggio di 6-2, 7-6 (5).

Sarà inedito sulla terra rossa anche il confronto Paolini Svitolina, che vanta in verità un solo precedente, anche se molto significativo perché risale ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2025: il 18 gennaio scorso a Melbourne fu Svitolina ad imporsi in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0, quindi gli azzurri dovranno sfatare anche i numeri dei precedenti, tutti negativi verso le loro partite di oggi per la diretta Roland Garros 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROLAND GARROS 2025: COME VEDERE IL TORNEO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Roland Garros 2025 in tv sarà naturalmente anche oggi su Eurosport per gli abbonati, serve quindi un abbonamento anche per la diretta streaming video grazie a Discovery Plus, ma anche DAZN e Now Tv.

ROLAND GARROS 2025: OGGI IN COPERTINA MUSETTI RUNE

Sarà una domenica davvero intrigante oggi, 1° giugno 2025, in compagnia della diretta Roland Garros 2025, anche in ottica italiana grazie a Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Si giocherà come sempre dalle ore 11.00 del mattino e parliamo subito di Musetti Rune, partita sicuramente fra le più stuzzicanti degli ottavi di finale per il tabellone maschile. Nello scorso turno, Musetti era partito male contro l’argentino Mariano Navone, ma ha rimontato e vinto in quattro set, approdando così agli ottavi di Parigi per la terza volta in carriera: il toscano però non è mai arrivato ai quarti, quindi oggi c’è in palio un obiettivo che sarebbe inedito per l’azzurro.

Holger Rune invece è già arrivato per ben due volte in carriera ai quarti del Roland Garros, però venerdì ha avuto bisogno di ben cinque set per piegare il padrone di casa francese Quentin Halys in una delle partite più combattute del terzo turno parigino. La differenza in classifica è minima, con Lorenzo Musetti che è la testa di serie numero 8 e Rune che è invece il numero 10 del seeding, entrambi sono giovani ma già affermati ai massimi livelli e allora la diretta Roland Garros 2025 grazie al match Musetti Rune ci proporrà una sfida intrigante, per una rivalità che potrebbe durare per tanti anni…

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: IN PROGRAMMA ANCHE PAOLINI SVITOLINA

Non solo Lorenzo Musetti però oggi per l’Italia nella diretta Roland Garros 2025, perché dovremo seguire anche Paolini Svitolina. In campo femminile la situazione complessiva del movimento azzurro è meno brillante, però abbiamo una meravigliosa punta di diamante: Jasmine Paolini è arrivata a Parigi da vincitrice degli Internazionali d’Italia a Roma e allora l’obiettivo è confermare (o magari anche migliorare) la finale dell’anno scorso. Venerdì è arrivata una netta e meritata vittoria contro l’ucraina Starodubtseva, liquidata con un netto 6-4, 6-1, oggi l’avversaria sarà nuovamente una tennista ucraina, ma certamente di livello più alto, cioè Elina Svitolina.

Svitolina nello scorso turno ha vinto in due set contro la statunitense Pera, ma è stata una dura battaglia risolta al tie-break in entrambi i parziali. In carriera è arrivata come minimo ai quarti in tutti i tornei dello Slam, che in particolare ha raggiunto per ben quattro volte al Roland Garros, tuttavia in questo momento la nostra Jasmine Paolini potrebbe avere una marcia in più. Contro la numero 13 del seeding sarà il primo esame davvero impegnativo per l’azzurra, ma sappiamo che le ambizioni di Paolini sono molto alte nella diretta Roland Garros 2025…