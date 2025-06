DIRETTA ROLAND GARROS 2025: SIAMO NEI QUARTI DI FINALE!

Sale la tensione per la diretta Roland Garros 2025, che martedì 3 giugno ci presenta i primi quarti di finale: siamo ormai arrivati nel momento decisivo dello Slam di Parigi, la bella notizia è che anche oggi avremo in campo un italiano perché Lorenzo Musetti ha replicato i grandi risultati già avuti nei Masters 1000 precedenti. Il carrarese, che affronta Frances Tiafoe, punta la quarta semifinale consecutiva sulla terra: ad aspettarlo, ancora una volta, potrebbe esserci Carlos Alcaraz con cui ha già perso la finale di Montecarlo e la semifinale di Roma, ma lo spagnolo che è campione in carica deve alzare l’asticella.

DIRETTA/ Sinner Rublev (risultato finale 3-0) l'azzurro vola ai Quarti (Roland Garros 2025, 2 giugno)

Sia contro Damir Dzumhur che Ben Shelton, avversari certamente diversi, ha concesso un set e dato la sensazione di non aver fornito la miglior versione di sé; cosa che potrebbe essere necessaria contro Tommy Paul, che in carriera lo ha battuto due volte (sempre in Canada) e che è miglioratissimo anche sulla terra, come dimostra la semifinale agli Internazionali d’Italia (con 6-1 rifilato a Jannik Sinner nel primo set) e le brillanti vittorie contro Karen Khachanov, al quinto set, e Alexey Popyrin qui a Parigi. Avremo il ribaltone nella diretta Roland Garros 2025? Vedremo…

DIRETTA ROLAND GARROS 2025/ Video streaming tv: Bublik show, elimina Draper ed è ai quarti! (oggi 2 giugno)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ROLAND GARROS 2025

Come di consueto la diretta Roland Garros 2025 è disponibile in tv sui canali di Eurosport, mentre per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere alle piattaforme Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: DUE FAVORITI, TANTE INCOGNITE

Nella diretta Roland Garros 2025 per i match di oggi abbiamo due favoriti, ma anche tante incognite. Abbiamo detto di Alcaraz, la sua “controparte” femminile è Iga Swiatek che ha vinto le ultime tre edizioni dello Slam e punta la quinta gemma parigina: la polacca è arrivata qui in un momento non troppo brillante, è scivolata al numero 5 del ranking Wta (dopo averlo dominato per quasi due anni) e in generale con parecchi punti di domanda. Fino a questo momento questo Slam sembra averle fatto ritrovare il tocco: bella e di carattere la vittoria in rimonta su una Elena Rybakina tornata finalmente competitiva.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025/ Musetti Rune video streaming tv: ai quarti anche Carlos Alcaraz! (1° giugno)

Oggi però per la campionessa in carica arriva Elina Svitolina, abituata alle grandi imprese: dopo aver ribaltato la nostra Jasmine Paolini, annullando due match point (i primi due consecutivi), l’ucraina va ancora a caccia di quello Slam che in gioventù avrebbe meritato, forse le manca ancora il centesimo per fare l’euro ma nel match contro la Swiatek è sicuramente una reale minaccia. Per quanto riguarda la numero 1 Wta, Aryna Sabalenka se la vede con Qinwen Zheng, ancora una volta, con cui ha trionfato nella finale degli Australian Open: sulla terra la cinese l’ha battuta a Roma, e ha tutto per riprovarci.