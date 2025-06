DIRETTA ROLAND GARROS 2025: LE SEMIFINALI FEMMINILI!

È davvero complicato parlare della diretta Roland Garros 2025 per quanto riguarda le semifinali femminili, che si giocano giovedì 5 giugno: sono arrivate a un passo dalla finale tre delle migliori giocatrici al mondo, e quelle che tutto sommato ci si aspettava arrivassero, e una straordinaria sorpresa che rischia di vincere lo Slam da wild card, e soprattutto partendo dal numero 361 del ranking Wta. Intanto le due partite: sono Sabalenka Swiatek e Boisson Gauff, dunque da una parte il big match e una sorta di finale anticipata, ma solo il secondo incrocio Slam tra le due, e dall’altra una giovane che un Major lo ha già vinto contro una rivelazione totale.

DIRETTA/ Errani/Vavassori Townsend/King (risultato finale 2-0): gli azzurri hanno vinto Roland Garros 2025!

Bisogna partire da lei: Lois Boisson è entrata nel tabellone principale del Roland Garros 2025 con una wild card, da classifica non avrebbe nemmeno potuto giocare le qualificazioni e oggi si trova in semifinale, dopo aver sbaragliato Jessica Pegula in rimonta e soprattutto Mirra Andreeva dominando il secondo set. Quanta strada farà davvero, al netto di questa incredibile corsa? Intanto ha già recuperato quasi 300 posizioni nel ranking: dovesse vincere anche oggi nella diretta Roland Garros 2025, salirebbe al numero 35, tutto in un solo torneo.

Sara Errani ha un compagno?/ La vita privata della tennista tra ‘indizi’ social e presunte liaison…

COME SEGUIRE IL ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta Roland Garros 2025 dovrete rivolgervi a Eurosport come al solito, con la diretta streaming video disponibile su DAZN, Discovery Plus o Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: UN GRANDE SPETTACOLO!

Dunque due semifinali molto diverse quelle che la diretta Roland Garros 2025 ci propone oggi. Tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sarà uno show, comunque vada: la bielorussa si è dimostrata quasi imbattibile sul cemento e infatti i suoi tre Slam li ha vinti tra Australian Open e Us Open, inoltre dopo quasi due anni – ma ci era già riuscita per breve tempo – ha portato via il numero 1 del ranking a Iga Swiatek in principio grazie alla sospensione della polacca, ma poi con la costanza dei risultati laddove la sua rivale non è riuscita a rientrare nel migliore dei modi, anche se a Parigi è la giocatrice da battere.

DIRETTA/ Sinner Bublik (risultato finale 3-0): Jannik domina al Roland Garros 2025, è semifinale! (4 giugno)

Ce lo dicono quattro titoli al Roland Garros, di cui gli ultimi tre consecutivi; la Swiatek ha poi aggiunto un quinto Major a Flushing Meadows e dunque questa è la sfida tra le due giocatrici più titolate in attività. Curiosamente a livello Slam si sono affrontate una sola volta: agli Us Open di tre anni fa vinse la Swiatek in tre set, i precedenti totali sono 12 con otto vittorie della polacca che però ha perso a Cincinnati l’ultima sfida, sulla terra siamo 5-1 in suo favore e il quadro è chiaro, ma occhio alle sorprese. Lois Boisson ne sa qualcosa ma Coco Gauff, già finalista a Roma, è in un grande periodo e forse è la giocatrice giusta per chiudere la favola, comunque a lieto fine, della francese…