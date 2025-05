DIRETTA ROLAND GARROS 2025: IN CAMPO PER I MATCH!

Prende il via la diretta Roland Garros 2025: lo Slam di Parigi, per anni feudo di Rafa Nadal, è sempre stato molto particolare proprio in virtù della superficie, la terra rossa sa essere difficilmente gestibile anche da grandi campioni e l’albo d’oro parla chiaro in questo senso. Uno come Roger Federer per esempio ha sbancato il Roland Garros soltanto una volta, nel 2009, e successe quando Nadal venne sorprendentemente eliminato agli ottavi; addirittura Pete Sampras non ha mai vinto a Parigi e al massimo ha disputato la semifinale, persa contro Todd Martin anche a causa – almeno stando a quanto ha riferito il diretto interessato – di un calo di zuccheri.

In campo femminile invece ci piace ricordare i sei titoli di Steffi Graf, in particolare quello del 1988: la tedesca non aveva ancora compiuto 19 anni, vinse la finale con un 6-0 6-0 a Natasha Zvereva (ancora oggi la finale Slam più breve di sempre) e anche grazie a quel successo divenne l’unica tennista, donna o uomo, a festeggiare il Golden Slam nello stesso anno, aggiungendo infatti l’oro olimpico. Cosa succederà in questa edizione lo stiamo per scoprire, i protagonisti in campo sono tanti e noi ovviamente speriamo che gli italiani possano farsi valere, non solo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Adesso parola ai campi: la diretta Roland Garros 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Roland Garros 2025 viene affidata ai canali di Eurosport, quindi in abbonamento sul satellite; le opzioni per la diretta streaming video riguardano DAZN, Sky Go, Now Tv e Discovery Plus.

ROLAND GARROS 2025: COMINCIA LO SLAM SULLA TERRA!

Finalmente la diretta Roland Garros 2025: domenica 25 maggio, alle ore 11:00, prendono il via le partite del primo turno nello Slam di Parigi, dunque si gioca sulla terra rossa e arriva il momento di stabilire, da qui a due settimane, chi vincerà il secondo Major della stagione. Non sono mancate le brutte notizie in avvicinamento al torneo, come il forfait di Matteo Berrettini, ma anche le ottime indicazioni: un Lorenzo Musetti in forma straripante e capace di arrivare in semifinale in ognuno dei Masters 1000 sulla terra (con finale a Montecarlo), il best ranking al numero 7 e finalmente grandi speranze in uno Slam.

Poi naturalmente quello che ha fatto Jannik Sinner: arrivato agli Internazionali d’Italia con l’idea di superare un turno e valutare la sua condizione, ha raggiunto la finale e ha dato battaglia a Carlos Alcaraz almeno nel primo set per poi crollare. Un anno fa a Parigi l’altoatesino conquistava il numero 1 della classifica mondiale, oggi senza interruzioni ha ancora questo status ed è naturalmente uno dei grandi favoriti nella diretta Roland Garros 2025, sicuramente alle spalle di Alcaraz che difende il titolo e che sulla terra, se al 100% della condizione, non ha rivali. Vedremo allora cosa succederà sui campi…

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: IL MOMENTO DI SINNER

Siamo dunque in attesa che la diretta Roland Garros 2025 prenda il via: le speranze degli italiani non si rivolgono solo al torneo maschile, abbiamo una Jasmine Paolini che a Roma ha vinto il secondo Masters 1000 in carriera, fatto il bis in coppia con Sara Errani ed è diventata la prima giocatrice, dai tempi di Vera Zvonareva, a vincere un torneo di questa categoria sia nel singolare che nel doppio, ovviamente nello stesso anno. La lucchese ha dimostrato di essere iper competitiva, del resto al Roland Garros ha giocato la finale della scorsa edizione e potrebbe essere arrivato il suo momento anche in uno Slam.

La favorita forse è Aryna Sabalenka: tre titoli a Parigi li ha vinti Iga Swiatek, ma la polacca dopo la sospensione per doping è calata parecchio ed è addirittura scivolata al numero 5 del ranking Wta, superata appunto dalla Paolini. Sulla terra resta lei la migliore, ma dovrà dimostrare di poter arrivare in fondo anche di nervi e testa: non le è successo a Madrid e Roma e questo è chiaramente un indicatore molto utile, la classe non le manca ma per arrivare a dominare la diretta Roland Garros 2025 dovrà mettere in campo la migliore versione di sé. Tra poco dunque via alle danze per la diretta Roland Garros 2025…