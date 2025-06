DIRETTA ROLAND GARROS 2025: UN BIG MATCH NEI QUARTI!

Mercoledì 4 giugno 2025 prosegue senza interruzioni la diretta Roland Garros 2025, che ci presenta le sfide dei quarti di finale: siamo nella parte alta del tabellone maschile e in quella bassa del femminile, si comincia alle ore 11:00 e questo è anche il giorno di Jannik Sinner, che va a caccia dell’ennesima semifinale dopo aver dominato nei turni precedenti. L’altro quarto maschile è un grande spettacolo: si incrociano infatti Alexander Zverev, sempre a caccia del primo Major in carriera e che sulla terra ha mostrato più volte di essere competitivo – a patto che sia al 100% soprattutto della condizione mentale – e Novak Djokovic, tre volte trionfatore a Parigi.

Il serbo mette nel mirino anche lo Slam numero 25, che lo consegnerebbe ancor più alla leggenda; Djokovic sembra stare bene ma adesso arrivano i match davvero tosti, la possibilità che Nole chiuda la carriera senza più un grande titolo esiste ma intanto lo sfizio dei 100 titoli Atp se lo è tolto, adesso contro Zverev sa di dover giocare un match quasi perfetto ma lo stesso vale per il tedesco, in ogni caso Sinner avrebbe un avversario tostissimo in semifinale ma ce ne preoccuperemo eventualmente nei prossimi giorni, per ora godiamoci la diretta Roland Garros 202t con le sfide di oggi.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROLAND GARROS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo una volta di più come la diretta tv del Roland Garros 2025 venga trasmessa su Eurosport, con il supporto della diretta streaming video che arriverà dalle piattaforme Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2025: ADESSO È UNO SHOW

Possiamo dire a margine della diretta Roland Garros 2025 che quest’anno il sorteggio ha giocato brutti scherzi: le parti alte dei due tabelloni singolari erano palesemente sbilanciate, tanto che nel torneo maschile il solo Carlos Alcaraz – al netto delle insidie – era nella metà bassa mentre al femminile trovavamo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Jasmine Paolini e Elena Rybakina tutte da un lato. Nella parte bassa del torneo Wta abbiamo la grande sorpresa Lois Boisson, di cui abbiamo già parlato e che continua a scrivere record.

Prima wild card francese ai quarti del Roland Garros dai tempi di Mary Pierce: sono passati 23 anni, la sua connazionale era poi stata eliminata da Serena Williams (con un netto 1-6 1-6) mentre la Boisson oggi se la deve vedere con Mirra Andreeva, capace ancora una volta di arrivare tra le prime otto a Parigi e ora favorita per arrivare in semifinale. Dall’altra parte abbiamo il derby Usa tra Madison Keys e Coco Gauff: attenzione alla classe ’95 dell’Illinois, che ha già dimostrato agli Australian Open di poter arrivare in fondo quando sta bene. Lo farà ancora una volta? Lo scopriremo tra poco…