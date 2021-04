Diretta/ Roma Ajax (Europa League) streaming video tv: i giallorossi sognano

DIRETTA ROMA AJAX: FONSECA VUOLE LA QUALIFICAZIONE!

Roma Ajax, in diretta giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi sognano al culmine di un’avventura europea che finora ha regalato solo soddisfazioni alla squadra allenata da Paulo Fonseca. Nel match di andata ad Amsterdam la formazione capitolina ha vacillato ma il rigore parato da Pau Lopez a Tadic ha ribaltato completamente la situazione e il gol di Ibanez, valso l’1-2 finale, ha portato la Roma vicinissima a una semifinale europea a 3 anni da quella di Champions disputata contro il Liverpool ed esattamente 30 anni dopo quella che i giallorossi disputarono contro il Brondby, ultima volta tra le prime 4 di quella che allora si chiamava ancora Coppa UEFA.

Probabili formazioni Slavia Praga Arsenal/ Quote, Kuchta per l'impresa? (quarti)

Certo, il ko dell’andata ha avuto il sapore di una beffa per i Lancieri che fino al rigore sbagliato stavano dominando in campo: per la rimonta impossibile Ten Hag punta su un gioco offensivo sempre spumeggiante per gli olandesi, ma la spada di Damocle è una fase difensiva che anche all’andata ha dimostrato enormi lacune.

Probabili formazioni Roma-Ajax/ Quote, Ten Hag recupera Stekelenburg e Schuurs

DIRETTA ROMA AJAX STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Ajax sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i clienti Sky potranno dunque seguirla sui canali dedicati sul loro decoder e come sempre, in assenza di un televisore, potranno assistere al match di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi per gli abbonati, è usufruibile con l’applicazione Sky Go che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Ajax presso lo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Erik Ten Hag con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Gravenberch, Alvarez; Antony, Tadic, Neres.

Probabili formazioni Manchester United Granada/ Quote, poche novità per Martinez

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Roma Ajax, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.35 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA