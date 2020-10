Diretta/ Roma Atalanta (Primavera) streaming video tv: De Rossi non vuole fermarsi!

DIRETTA ROMA ATALANTA: INIZIO SPRINT PER I GIALLOROSSI!

Roma Atalanta, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 12.00 sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Sfida al vertice con i giallorossi che hanno iniziato come meglio non potevano il loro campionato. Tre vittorie su tre negli impegni che li vedevano opposti a Ascoli, Genoa e Fiorentina, con una capacità di reagire alle avversità che è sicuramente il dato più importante, oltre alla scoperta del bomber Zalewski, che con 4 gol divide la vetta della classifica marcatori del girone assieme al laziale Raul Moro. Da migliorare invece è la difesa che ha già incassato 6 gol: sarà un buon test affrontare un’Atalanta anche in questa stagione tra le favoritissime del torneo, ma reduce da un’inaspettata sconfitta interna contro l’Empoli. Un 2-4 che ha messo in discussione le certezze degli uomini di Brambilla, che non sono riusciti a mettere in mostra la consueta solidità difensiva incassando la loro prima sconfitta stagionale.

DIRETTA ROMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH DELLA PRIMAVERA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Atalanta Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Atalanta Primavera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alberto De Rossi con un 4-2-3-1: Boer; Buttaro, Vicario, Feratovic; Milanese, Tripi, Darboe, Providence; Podgoreanu, Tall, Zalewsky. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Brambilla schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vismara, Renault, Ceresoli, Berto, Scanagatta, Scalvini, Sidibe A., Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Carrà.

