Diretta Roma Atalanta Primavera (risultato finale 4-1): giallorossi già orientati alla semifinale!

Roma Atalanta Primavera 4-1: come da copione i giovani giallorossi vincono anche l’ultima partita della stagione regolare e archiviano così il primo posto in classifica che erano già sicuri di aver ottenuto. Sono 83 i punti ottenuti dalla Roma Primavera, che possiamo dire abbia dominato questa parte del campionato: i tre gol segnati in cinque minuti nel primo tempo hanno deciso la vittoria numero 26 per la squadra di Gianluca Falsini, che al momento sale a +12 sull’Inter che però deve ancora giocare e attende ora l’avversaria in semifinale, che sarà verosimilmente una tra Fiorentina e Juventus.

Diretta/ Cesena Inter Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: Zanchetta in rete! (16 maggio 2025)

L’Atalanta incassa la sedicesima sconfitta in un campionato nel quale non è mai decollata: quindicesimo posto che potrebbe essere peggiorato, vantaggio di 7 lunghezze – per ora – sulla zona playout ma soprattutto -14 dai playout, diciamo pure che la versione attuale della Dea non è la migliore per una società che ha spesso e volentieri fatto benissimo a livello giovanile ma che ora dovrà provare a ripartire, anche se naturalmente sappiamo bene che questo livello non sono i risultati la cosa più importante. La Roma però può puntare allo scudetto da favorita, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: Paratici in rete (16 maggio 2025)

Roma Atalanta Primavera (risultato 3-0): tris giallorosso!

Roma Atalanta Primavera 3-0: si può capire ampiamente che si tratti di una partita di fine campionato dall’andamento di un primo tempo nel quale le due squadre hanno impiegato qualche minuto per carburare, poi è venuta fuori la maggiore voglia di una Roma che tra l’altro fa le prove generali per le semifinali playoff e, confermando il suo status di prima in classifica, nello spazio di cinque minuti ha segnato tre gol sbrigando virtualmente la pratica, anche se nel secondo tempo visto l’andazzo potremmo anche aspettarci la reazione dell’Atalanta, se non altro per una questione di orgoglio.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming GP Emilia Romagna 2025 Imola: dominio McLaren! (16 maggio)

Al 31’ minuto la Roma Primavera ha sbloccato la partita con un episodio, l’autorete di Alessandro Rinaldi; solo dopo tre minuti è arrivato il raddoppio firmato da Fabrizio Marazzotti, praticamente non c’è stato nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro del campo che Federico Coletta ha trovato il modo di fare tris. Una durissima lezione da parte dei giallorossi ai danni dell’Atalanta, ma del resto siamo all’ultima giornata di regular season e la stagione per la giovane Dea è ampiamente finita, resta solo da capire come andranno le cose nella ripresa qui al Tre Fontane. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Roma Atalanta Primavera, come seguire la partita

La diretta Roma Atalanta Primavera sarà facilmente visibile da tutti gli interessati a cui basterà collegarsi alle 14.00 sul canale 60 del digitale terrestre o in diretta streaming video sul sito sportitalia.it.

Roma Atalanta Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Eccoci arrivati alla diretta Roma Atalanta Primavera: partita che ha naturalmente una bella storia e che solo quattro anni fa aveva rappresentato il primo turno dei playoff, in quel caso con il colpo dell’Atalanta che era andata a vincere sul neutro di Sassuolo per 2-1, grazie alla doppietta di Alessandro Cortinovis con temporaneo pareggio da parte di Nicola Zalewski. Citiamo questa partita anche per un altro fatto: curiosamente, rappresenta l’unica vittoria della Dea nelle ultime 12 sfide, di queste otto sono state vinte dalla Roma e per trovare un’altra affermazione orobica bisogna tornare al marzo 2019, in trasferta e sempre con il risultato di 2-1.

Giallorossi che dunque hanno sostanzialmente dominato il quadro recente; l’ultima affermazione casalinga è un bel 3-2 nel dicembre di due anni fa, i marcatori erano stati Joao Costa, Luka Mlakar e Luigi Cherubini mentre per l’Atalanta avevano segnato Alberto Manzoni, rete del temporaneo vantaggio appena dopo il quarto d’ora, e Vanja Vlahovic che aveva accorciato le distanze in pieno recupero. Come andrà a finire oggi? Lo stiamo per scoprire insieme, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e la diretta Roma Atalanta Primavera può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Roma Atalanta Primavera, giallorossi primi in classifica

L’anticipo della trentottesima e ultima giornata sarà la diretta Roma Atalanta Primavera, una partita che in realtà non avrà alcun valore per la classifica visto che entrambe le squadre non rischiano di perdere la loro posizione anche in caso di sconfitta, in particolare i giallorossi che sono primi con 9 punti di vantaggio e anche nell’ultima giornata hanno vinto 0-2 in casa dell’Empoli.

Per i bergamaschi invece ci sarebbe la possibilità di essere scavalcati da una squadra sotto di loro in classifica ma anche in questo caso non perderebbero una posizione valida per i playoff ma neanche rischierebbero di finire incastrati nella lotta salvezza o nei playout.

Formazioni Roma Atalanta Primavera, probabili protagonisti della sfida

Nonostante l’importanza della diretta Roma Atalanta Primavera sia nulla le due formazioni potrebbero comunque presentarsi con una formazione composta da tutti i migliori giocatori e per questo Gianluca Falsini nel suo 4-3-1-2 manderà in campo De Marzi in porta, Mannini, Seck, Marchetti e Cama in difesa, Levak, Romano e Bah a centrocampo, Graziani più avanzato e Zefi e Almaviva in attacco. Giovanni Bosi invece sarà costretto ad almeno un cambio per l’espulsione di Fiogbe nella sconfitta 0-1 con il Cagliari, verrà mantenuto il 3-5-2 con Zanchi, Ramaj, Armstrong e Ghezzi, Simonetto, Mencaraglia, Gariani, Steffanoni e Idele, Cakolli e Camara.

Diretta Roma Atalanta Primavera, quote e possibile esito finale

Il risultato finale della diretta Roma Atalanta Primavera dovrebbe essere quasi scontato e vedere uscire vincitrice la squadra giallorossa che durante tutta la stagione ha dimostrato di essere la formazione più forte e che più di tutti sta puntando alla vittoria finale dello scudetto, secondo i diversi siti di scommesse però il risultato potrebbe non essere così scontato, probabilmente per l’interesse che la squadra della capitale sembrerebbe avere nella sfida. Eurobet ad esempio assegna alla vittoria della Roma la quota più bassa ma non troppo distante dalle altre e pari a 2.30, la vittoria dell’Atalanta è invece pagata 2.60 mentre il pareggio è dato a 3.40.