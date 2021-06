DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA/ Video streaming tv: in stagione meglio i giallorossi

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Roma Atalanta Primavera ha parecchi precedenti nella storia: bisogna innanzitutto dire che in questa stagione, presa come punto di riferimento per il playoff che si gioca tra poco, i giovani giallorossi sono rimasti imbattuti, pareggiando a Zingonia a metà aprile e vincendo 4-0 in ottobre su questo campo, grazie ai gol realizzati da Lamine Tall, Nicola Zalewski e Ebrima Darboe che nel secondo tempo aveva messo a segno una doppietta. Con questa vittoria la Roma Primavera ha portato a quattro la serie di partite contro l’Atalanta in cui non ha perso (due vittorie e altrettanti pareggi) ma nelle precedenti sei ha ottenuto un solo successo (fuori casa, nell’ottobre di tre anni fa) e ha perso in altre cinque occasioni. La Dea ha saputo vincere tre volte consecutive a Trigoria, tra cui un clamoroso 7-1 andato in scena nell’ottobre 2017 e dunque non troppo tempo fa; la vittoria più recente invece risale al marzo 2019, Enrico Del Prato nel finale del primo tempo ed Emmanuel Gyabuaa a metà ripresa avevano spinto la squadra di Massimo Brambilla e non era servito il gol con cui Zakaria Sdaigui aveva accorciato le distanze. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atalanta Primavera sarà garantita da Sportitalia, che come sappiamo è la casa del campionato Primavera 1: in questo caso la partita dei playoff viene trasmessa sul digitale terrestre, dunque in chiaro per tutti, al numero 60 ma con la solita alternativa della diretta streaming video, che potrà essere attivata senza costi aggiuntivi – tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – visitando il sito www.sportitalia.com oppure installando l’app Sportitalia.

ROMA ATALANTA PRIMAVERA: PER LA SEMIFINALE!

Roma Atalanta Primavera sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, e si gioca alle ore 19:00 di martedì 22 giugno: al Centro Sportivo Fulvio Bernardini la partita è valida per il playoff del campionato Primavera 1 2020-2021, cioè il primo turno ad eliminazione diretta. La formula ci dice che il match, vada come vada, durerà 90 minuti: se al termine il risultato sarà di parità a procedere verso la semifinale saranno i giallorossi, grazie al miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare. Roma che infatti ha chiuso al quarto posto grazie alla vittoria sul campo del Bologna, ma può dirsi delusa per non essere riuscita a prendersi la semifinale diretta.

L’Atalanta invece si è posizionata quinta dopo una grande rincorsa, ha pareggiato contro l’Inter all’ultima giornata e adesso le sue potenziali avversarie dovranno fare attenzione – a cominciare dai giovani giallorossi, naturalmente – perché in questa fase del campionato torna a essere molto pericolosa. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Roma Atalanta Primavera possiamo provare a fare qualche ipotesi circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori per questo delicatissimo playoff, studiandone dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Per Roma Atalanta Primavera Alberto De Rossi dovrebbe tornare al fidato 4-3-3: Evangelisti e Ndiaye faranno coppia centrale a protezione del portiere Boer con Tomassini e Oliveras che dovrebbero correre sulle fasce, mentre in mezzo al campo Tripi (doppietta nell’ultima giornata) agirebbe in mediana stretto tra i due interni Milanese e Zalewski (o Darboe, i due partono quasi alla pari). Nel tridente offensivo Lamine Tall dovrebbe essere il centravanti; sulle corsie invece sembra che i favoriti possano essere Podgoreanu e Ciervo, ma attenzione a Mory Bamba che si gioca una maglia. Il modulo di Massimo Brambilla sarà il 4-2-3-1: in porta va Dajcar, davanti a lui agiscono come centrali Scanagatta e Scalvini con Ghislandi e Filippo Grassi da terzini, un dubbio a centrocampo con Alassane Sidibe che potrebbe tornare titolare e giocare al fianco di Gyabuaa, che ovviamente lascerebbe il posto davanti a Cortinovis e soprattutto a uno tra Ghisleni e Renault, in ballottaggio per la corsia sinistra. A destra dovrebbe giocare Kobacki, poi Rosa o Italeng da prima punta.



